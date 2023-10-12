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Ван Дейк не готов отказаться от 10% зарплаты ради облегчения графика: Снижение количества матчей не должно зависеть от зарплаты

Англия
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На жертвы идти не готов

Ван Дейк не готов отказаться от 10% зарплаты ради облегчения графика: Снижение количества матчей не должно зависеть от зарплаты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался о сокращении количества матчей. Футболист сборной Нидерландов не готов идти на уступки в зарплате.

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– Матчей становится все больше и больше. Отсюда и дискуссия. Думаю, мы как игроки должны сказать что-то об этом и найти решение. Мы должны быть на поле. Здоровье важнее, чем деньги, которые оно приносит. Надеюсь, решение найдется.

– Вы готовы отказаться от 10% зарплаты в обмен на менее загруженный календарь?

– Нет. Ради здоровья я бы отказался от 10% зарплаты, но мы должны работать коллективно. Мы обсуждаем это с PFA. Надеюсь, найдем решение. Но снижение количества матчей не должно зависеть от моей зарплаты.

– Но клуб платит игрокам деньги, которые зарабатывает.

– Да, вы пытаетесь заставить меня сказать что-то красивое, но то, что я буду играть меньше матчей, не должно зависеть от моей зарплаты.

Появляются новые турниры – например, Лига наций. И эти турниры вообще не влияют на мою зарплату. Мы получаем бонусы за это, но они не гарантированные. Чтобы их получить, нужно показать результат, – сказал ван Дейк.

Дискуссия стала более акутальной на фоне реформы Лиги чемпионов, в которой станет больше команд, а следовательно, и матчей. Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола недавно заявил, что футболисты сами должны бороться за свои права, так как только в их силах что-то изменить с количеством матчей. В его стиле высказались Юрген Клопп и Хави.

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В статье: Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
fcupdate.nl

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