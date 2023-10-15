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"Всю жизнь был болельщиком клуба" - Эдди Нкетиа подписал новый контракт с Арсеналом

Англия
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Эдди Нкетиа подписал новый контракт с Арсеналом

"Всю жизнь был болельщиком клуба" - Эдди Нкетиа подписал новый контракт с Арсеналом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Двадцатичетырехлетний Эдди Нкетиа подписал новый контракт с "Арсеналом". Он это прокомментировал так: "Я подписал новый контракт с "Арсеналом", потому что люблю этот клуб. Лондон - мой дом... но я всю жизнь был болельщиком "Арсенала", и это сыграло большую роль".

Эдди Нкетиа в 2015-м году присоединился к академии "Арсенала", в сезоне 2016/17 Нкетиа забил 15 мячей в 16-ти матчах за "Арсенал" до 18-ти лет, также забил 12 мячей в 26-ти матчах за команду до 23-х лет. После таких результатов англичанин был вызван в основную команду "Арсенала".

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В статье: Арсенал (Лондон) Эдвард Нкетиа
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