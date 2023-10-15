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"Всю жизнь был болельщиком клуба" - Эдди Нкетиа подписал новый контракт с Арсеналом
Эдди Нкетиа подписал новый контракт с Арсеналом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Двадцатичетырехлетний Эдди Нкетиа подписал новый контракт с "Арсеналом". Он это прокомментировал так: "Я подписал новый контракт с "Арсеналом", потому что люблю этот клуб. Лондон - мой дом... но я всю жизнь был болельщиком "Арсенала", и это сыграло большую роль".
????⚪️ Eddie Nketiah: "I signed new deal at Arsenal as I love the club. London’s home... but I’ve been an Arsenal fan all my life and that played a big part".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2023
"Talking to the manager and the plans he had for me… I knew I wanted to learn, develop, help #AFC", told FourFourTwo. pic.twitter.com/E1UY2eLejY
Эдди Нкетиа в 2015-м году присоединился к академии "Арсенала", в сезоне 2016/17 Нкетиа забил 15 мячей в 16-ти матчах за "Арсенал" до 18-ти лет, также забил 12 мячей в 26-ти матчах за команду до 23-х лет. После таких результатов англичанин был вызван в основную команду "Арсенала".
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