"Всю жизнь был болельщиком клуба" - Эдди Нкетиа подписал новый контракт с Арсеналом

Двадцатичетырехлетний Эдди Нкетиа подписал новый контракт с "Арсеналом". Он это прокомментировал так: "Я подписал новый контракт с "Арсеналом", потому что люблю этот клуб. Лондон - мой дом... но я всю жизнь был болельщиком "Арсенала", и это сыграло большую роль".

????⚪️ Eddie Nketiah: "I signed new deal at Arsenal as I love the club. London’s home... but I’ve been an Arsenal fan all my life and that played a big part".



"Talking to the manager and the plans he had for me… I knew I wanted to learn, develop, help #AFC", told FourFourTwo. pic.twitter.com/E1UY2eLejY