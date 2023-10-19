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Мохамед Салах: Гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Люди там находятся в ужасных условиях
Салах высказался о конфликте на Ближнем Востоке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мохамед Салах высказался об обострении конфликта на Ближнем Востоке.
"Всегда непросто высказываться в такие времена. Происходит слишком много насилия и безумной жестокости. Наблюдать за эскалацией в последние недели ужасно. Все жизни священны и должны быть защищены. Эти события нужно прекратить. Семьи распадаются.
Что сейчас понятно, так это то, что гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Люди там находятся в ужасных условиях. Вчерашние события в больнице были ужасными. Население Газы срочно нуждается в продовольствии, воде и медикаментах.
Я призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню невинных душ. Человечность должна победить", - сказал вингер "Ливерпуля" и сборной Египта.
October 18, 2023
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