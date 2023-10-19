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Мохамед Салах: Гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Люди там находятся в ужасных условиях

Англия
(1 голосов)

Салах высказался о конфликте на Ближнем Востоке

Мохамед Салах: Гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Люди там находятся в ужасных условиях

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мохамед Салах высказался об обострении конфликта на Ближнем Востоке.

"Всегда непросто высказываться в такие времена. Происходит слишком много насилия и безумной жестокости. Наблюдать за эскалацией в последние недели ужасно. Все жизни священны и должны быть защищены. Эти события нужно прекратить. Семьи распадаются.

Что сейчас понятно, так это то, что гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Люди там находятся в ужасных условиях. Вчерашние события в больнице были ужасными. Население Газы срочно нуждается в продовольствии, воде и медикаментах.

Я призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню невинных душ. Человечность должна победить", - сказал вингер "Ливерпуля" и сборной Египта.

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В статье: Израиль Ливерпуль Мохамед Салах Палестина
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Комментарии (3)
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mr.Smith
19.10.2023 в 12:40
По пріколу проголосували за хамас-хуже нє будєт.
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0
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
19.10.2023 в 11:36
Ай-йа-йай.......Ну, кАроче -- прєкратітє распінать бородатих мальчіков в трусіках.
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0
-1
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Очманілий Заєць (Odessa)
19.10.2023 в 12:14
З викладу його слів я побачив дуже зважену позицію.Знаючи, як араби зазвичай вписані в соціяльні структури (умма, клановість і т.д.), така абстрактна безстронність - майже подвиг.
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