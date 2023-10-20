Брайтон подписал новое соглашение с Каору Митомой

"Брайтон" оформил новое соглашение с Каору Митомой. Контракт с 26-летним игроком рассчитан до июня 2027 года.

Каору присоединился к английскому клубу в 2021 году, а сезон 2021/22 провел в аренде за "Юнион Сент-Жилуаз". В Бельгии он сыграл 29 матчей во всех турнирах. На его счету восемь голов и четыре ассиста. С момента своего дебюта на стадионе "Амекс" в августе 2022 года он забил 13 голов и отдал 12 результативных передач в 52 матчах в футболке "чаек".

Главный тренер команды Роберто Де Зерби сказал: "Это отличная новость. Каору - наш лучший игрок".