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"Вы уже хотите меня уволить?": Гвардиола ответил, считает ли Де Дзерби своим преемником

Англия
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Пока что контракт испанца с "горожанами" рассчитан до лета 2025 года.

"Вы уже хотите меня уволить?": Гвардиола ответил, считает ли Де Дзерби своим преемником

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, считает ли он своим преемником в клубе наставника “Брайтона” Роберто Де Дзерби.

“Вы хотите меня уволить? Уже? Следующий менеджер – это вообще не мое дело. За исключением случаев, когда Глава спросит мое мнение, я выскажу свое мнение. Но это не мое дело”, – сказал Гвардиола.

Отметим, Де Дзерби дебютировал в английском футболе в августе 2022 года. В прошлом сезоне "Брайтон" под его руководством занял шестое место в АПЛ. В текущем розыгрыше чемпионата "чайки" идут на той же шестой позиции.

"Манчестер Сити" и "Брайтон" встретятся сегодня на "Этихаде" в очном поединке. Начало – в 17:00.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
Fabrizio Romano

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