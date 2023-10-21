"Вы уже хотите меня уволить?": Гвардиола ответил, считает ли Де Дзерби своим преемником

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, считает ли он своим преемником в клубе наставника “Брайтона” Роберто Де Дзерби.

“Вы хотите меня уволить? Уже? Следующий менеджер – это вообще не мое дело. За исключением случаев, когда Глава спросит мое мнение, я выскажу свое мнение. Но это не мое дело”, – сказал Гвардиола.

Отметим, Де Дзерби дебютировал в английском футболе в августе 2022 года. В прошлом сезоне "Брайтон" под его руководством занял шестое место в АПЛ. В текущем розыгрыше чемпионата "чайки" идут на той же шестой позиции.

"Манчестер Сити" и "Брайтон" встретятся сегодня на "Этихаде" в очном поединке. Начало – в 17:00.