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АПЛ. Вулвз дожал Борнмут Забарного, Ярмолюк дебютировал в АПЛ, Ньюкасл поиздевался над Пэлас
9-й тур чемпионата Англии, несколько слов о 4 матчах второго временного слота субботы
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Борнмута" Илья Забарный вышел на домашний поединок против "Вулверхэмптона" с первых минут. Вряд ли стоит каждый раз обращать на это внимание, учитывая, что украинец давно стал футболистом основы "вишен". Скорее, необходимо делать акцент, если Забарного по какой-то причине в старте нет.
Илья провел неплохой поединок. Он помог "Борнмуту" справиться с давлением "Вулверхэмптона" в первой половине встречи, старался и после перерыва: качественно разворачивал атаки, подчищал, накрывал соперников (без желтой, увы, не обошлось).
Гол "вишен" на 17-й минуте стал для "волков" настоящим шоком, прострел с фланга пяткой красиво замкнул Соланке. До перерыва гости так и не оклемались, ничего конструктивного они не предложили. А вот после встряски в раздевалке "Вулверхэмптон" повысил обороты. В дебюте второго тайма нервы не выдержали у Кука. Грамотную психологическую операцию провел Хван Хи Чхан – сначала дал себя скосить, потом подпрыгнул перед Льюисом и получил легкий удар головой.
"Вулвз" дожали хозяев в конце матча. На замену вышел Калайджич и наказал Биллинга за нерасторопность у собственной штрафной.
"Борнмут" – "Вулверхэмптон" 1:2
Голы: Соланке (17) – Кунья (47), Калайджич (88)
Late winners on the road ???? pic.twitter.com/v7IUQybYH0— Wolves (@Wolves) October 21, 2023
Итог поединка стал понятен еще в первом тайме. Мерфи оформил быстрый гол, а забитые мячи Гордона и Лонгстаффа в раздевалку окончательно добили "орлов". На экваторе второго тайма также отличился Уилсон. Чистая победа "сорок". Отметим, что защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер в этом сезоне ассистировал больше, чем любой другой игрок Премьер-лиги (на 6 голов), и стал единственным игроком "Ньюкасла", который отдавал результативные передачи в четырех подряд играх во всех турнирах.
"Ньюкасл Юнайтед" – "Кристал Пэлас" 4:0
Голы: Мерфи (4), Гордон (44), Лонгстафф (45+2), Уилсон (66)
6 - Kieran Trippier has assisted more goals than any other player in the Premier League this season (6), while he's become the only Newcastle player to have assisted a goal in four consecutive appearances in the competition. Service. pic.twitter.com/pwbQ9cLQf1— OptaJoe (@OptaJoe) October 21, 2023
"Брентфорд" легко справился с командой Венсана Компани. Томас Франк дал возможность дебютировать в АПЛ украинскому хавбеку Егору Ярмолюку, он заменил Матиаса Йенсена на 76-й минуте поединка при счете 2:0. Ярмолюк успел отпраздновать вместе с командой третий гол – точку в матче в шикарном стиле поставил Годдос. "Бернли" продолжает быть слишком легким орешком для своих соперников.
"Брентфорд" – "Бернли" 3:0
Голы: Висса (25), Мбеумо (62), Годдос (87)
???? Our first pair of changes— Brentford FC (@BrentfordFC) October 21, 2023
???? 2-0 ????@ifxpayments | #BREBUR pic.twitter.com/0wYC1mMj1H
Казалось бы, дубль Вуда во втором тайме подарит хозяевам победу, однако "Лутон Таун" не сдался. Голы Огбене и Адебайо принесли команде Роба Эдвардса камбэк. "Ноттингем" теряет возможность поднять поближе к середине турнирной таблицы, а "Лутон" покидает зону вылета.
"Ноттингем Форест" – "Лутон Таун" 2:2
Голы: Вуд (48, 76) – Огбене (83), Адебайо (90+2)
???? pic.twitter.com/WuOZcVXXrQ— Luton Town FC (@LutonTown) October 21, 2023
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