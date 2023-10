АПЛ. Вулвз дожал Борнмут Забарного, Ярмолюк дебютировал в АПЛ, Ньюкасл поиздевался над Пэлас

Защитник "Борнмута" Илья Забарный вышел на домашний поединок против "Вулверхэмптона" с первых минут. Вряд ли стоит каждый раз обращать на это внимание, учитывая, что украинец давно стал футболистом основы "вишен". Скорее, необходимо делать акцент, если Забарного по какой-то причине в старте нет.

Илья провел неплохой поединок. Он помог "Борнмуту" справиться с давлением "Вулверхэмптона" в первой половине встречи, старался и после перерыва: качественно разворачивал атаки, подчищал, накрывал соперников (без желтой, увы, не обошлось).

Гол "вишен" на 17-й минуте стал для "волков" настоящим шоком, прострел с фланга пяткой красиво замкнул Соланке. До перерыва гости так и не оклемались, ничего конструктивного они не предложили. А вот после встряски в раздевалке "Вулверхэмптон" повысил обороты. В дебюте второго тайма нервы не выдержали у Кука. Грамотную психологическую операцию провел Хван Хи Чхан – сначала дал себя скосить, потом подпрыгнул перед Льюисом и получил легкий удар головой.

"Вулвз" дожали хозяев в конце матча. На замену вышел Калайджич и наказал Биллинга за нерасторопность у собственной штрафной.

"Борнмут" – "Вулверхэмптон" 1:2

Голы: Соланке (17) – Кунья (47), Калайджич (88)

Итог поединка стал понятен еще в первом тайме. Мерфи оформил быстрый гол, а забитые мячи Гордона и Лонгстаффа в раздевалку окончательно добили "орлов". На экваторе второго тайма также отличился Уилсон. Чистая победа "сорок". Отметим, что защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер в этом сезоне ассистировал больше, чем любой другой игрок Премьер-лиги (на 6 голов), и стал единственным игроком "Ньюкасла", который отдавал результативные передачи в четырех подряд играх во всех турнирах.

"Ньюкасл Юнайтед" – "Кристал Пэлас" 4:0

Голы: Мерфи (4), Гордон (44), Лонгстафф (45+2), Уилсон (66)

6 - Kieran Trippier has assisted more goals than any other player in the Premier League this season (6), while he's become the only Newcastle player to have assisted a goal in four consecutive appearances in the competition. Service. pic.twitter.com/pwbQ9cLQf1