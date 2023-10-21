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Дубль Салаха, ляп Янга. Ливерпуль - Эвертон 2:0. Обзор матча и видео голов
Видеообзор победы Ливерпуля в дерби
Getty Images / Global Images Ukraine
Виталий Миколенко провел неплохой матч против “Ливерпуля”, но “ирисок” в дерби с “Ливерпулем” подвели другие защитники. 38-летний Эшли Янг еще в первом тайме получил две жвелтых карточки, а после перерыва Майкл Кин привез дурацкий пенальти. Салах точно пробил с точки, а на последних секундах оформил дубль.
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Чемпионат Англии, девятый тур
Голы: Салах 75 (пен.), Салах 90+7
Удаление: Янг 37
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