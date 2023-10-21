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Дубль Салаха, ляп Янга. Ливерпуль - Эвертон 2:0. Обзор матча и видео голов

Англия
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Видеообзор победы Ливерпуля в дерби

Дубль Салаха, ляп Янга. Ливерпуль - Эвертон 2:0. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Виталий Миколенко провел неплохой матч против “Ливерпуля”, но “ирисок” в дерби с “Ливерпулем” подвели другие защитники. 38-летний Эшли Янг еще в первом тайме получил две жвелтых карточки, а после перерыва Майкл Кин привез дурацкий пенальти. Салах точно пробил с точки, а на последних секундах оформил дубль.

Чемпионат Англии, девятый тур

“Ливерпуль” – “Эвертон” 2:0

Голы: Салах 75 (пен.), Салах 90+7

Удаление: Янг 37

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Мохамед Салах видеоповторы Виталий Миколенко
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