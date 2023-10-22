Домашняя победа Сити. Манчестер Сити - Брайтон 2:1. Обзор матча и видео голов

Вчера, в рамках 9-го тура, "Манчестер Сити" принимал у себя дома "Брайтон".

С первых минут матча "Манчестер Сити" стал доминировать на поле, и на 7-й минуте Хуан Альварес забил гол и вывел "Сити" вперед. На 19-й минуте "горожане" снова смогли забить, на этот раз гол оформил Эрлинг Холланд. "Брайтону" удалось забить лишь во втором тайме, на 73-й минуте.

После этого матча "Манчестер Сити" занимает первое место, а "Брайтон" расположился на седьмом.

Английская премьер-лига. 9 тур. Манчестер Сити - Брайтон

Голы: МС - Х. Альварес 7, Э.Холланд 19. Брайтон - Фати 73