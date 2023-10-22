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Домашняя победа Сити. Манчестер Сити - Брайтон 2:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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(1 голосов)

Манчестер Сити - Брайтон 2:1. Обзор матча и видео голов

Домашняя победа Сити. Манчестер Сити - Брайтон 2:1. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера, в рамках 9-го тура, "Манчестер Сити" принимал у себя дома "Брайтон".

С первых минут матча "Манчестер Сити" стал доминировать на поле, и на 7-й минуте Хуан Альварес забил гол и вывел "Сити" вперед. На 19-й минуте "горожане" снова смогли забить, на этот раз гол оформил Эрлинг Холланд. "Брайтону" удалось забить лишь во втором тайме, на 73-й минуте.

После этого матча "Манчестер Сити" занимает первое место, а "Брайтон" расположился на седьмом.

Английская премьер-лига. 9 тур. Манчестер Сити - Брайтон
Голы: МС - Х. Альварес 7, Э.Холланд 19. Брайтон - Фати 73

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В статье: Английская Премьер-лига Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион
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Комментарии (1)
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ukatan (Харьковская обл.)
22.10.2023 в 09:27
2:1 "Мачестер Сити" выиграл - 2:1!!!! Заголовок исправьте, "спецы".
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