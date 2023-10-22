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Дебют украинца и разгром. Брентфорд - Бернли 3:0. Обзор матча и видео голов

Англия
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(1 голосов)

Брентфорд - Бернли 3:0. Обзор матча и видео голов

Дебют украинца и разгром. Брентфорд - Бернли 3:0. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера прошел матч 9-го тура чемпионата Англии, "Брентфорд" - "Бернли" 3:0.

С первого свистка "Брентфорд" чувствовал себя уверенно на поле и также уверенно проводил контратаки в ворота "Бернли". Следствием уверенной игры "пчел" стал счет 3:0 в их пользу. На 76-й минуте на поле вышел полузащитник Егор Ярмолюк, и даже сумел нанести один удар по воротам соперника.

"Брентфорд" после этой игры занимает 14-е место в турнирной таблице, а "Бернли" - 18.

Английская премьер-лига 9 тура Брентфорд - Бернли 3:0
Голы: Й. Висса 25, Б. Мбёмо 62, С. Годдос 87.

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В статье: Английская Премьер-лига Брентфорд (Лондон) Бернли
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.10.2023 в 11:57
Зі статті так і не зрозуміло за кого дебютував той Ярмолюк...
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