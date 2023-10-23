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Почеттино - об усталости Энцо и Кайседо после сборных: Меня бы убили, если бы я дал им отдохнуть и не выпустил

Англия
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Тренер объяснил, почему не дал отдохнуть Энцо и Кайседо

Почеттино - об усталости Энцо и Кайседо после сборных: Меня бы убили, если бы я дал им отдохнуть и не выпустил

fc chelsea

UA-Футбол
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Маурисио Почеттино объяснил, почему не дал отдохнуть Энцо Фернандесу и Мойсесу Кайседо.

Оба игрока приняли участие в отборочных матчах ЧМ-2026 18 октября: Фернандес сыграл за сборную Аргентины против Перу (2:0), а Кайседо вышел на поле в игре сборной Эквадора с Колумбией (0:0). 21 октября они попали в стартовый состав "Челси" на матч с "Арсеналом" (2:2).

"Это безумие для игроков - возвращаться из Южной Америки в среду и играть в субботу. Но если я скажу: "Хорошо, я дам им отдохнуть" и не выпущу их, вы наверняка убьете меня - и владелец тоже!

Касейдо и Энцо приехали после двух игр в Америке, и они не были свежими. Но они это важные игроки для нас. Это тяжело - приехать вот так. Я надеюсь, что теперь они смогут восстановиться, тренироваться и через неделю будут в своей лучшей форме", - сказал главный тренер "Челси".

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Энцо Фернандес Мойсес Кайседо
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Источник:
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