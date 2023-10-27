Главный тренер Бирмингема Уэйн Руни рассказал, что ему необходимо изменить в команде

Главный тренер "Бирмингема" Уэйн Руни рассказал, что ему необходимо изменить в английской команде.

"Я говорил с ребятами и просил их быть честными со мной. Я хочу изменить стиль игры этой команды. Раньше она защищалась слишком низко. Мне это не нравится.

Но в новой схеме должны быть задействованы все игроки, а сейчас это не получается. Может, я слишком много прошу? Если не получится, то будем искать другую манеру игры", - Руни.