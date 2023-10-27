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Главный тренер Бирмингема Уэйн Руни рассказал, что ему необходимо изменить в команде

Англия
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Руни хочет изменить стиль игры бирмингемцев

Главный тренер Бирмингема Уэйн Руни рассказал, что ему необходимо изменить в команде

birmingham

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Бирмингема" Уэйн Руни рассказал, что ему необходимо изменить в английской команде.

"Я говорил с ребятами и просил их быть честными со мной. Я хочу изменить стиль игры этой команды. Раньше она защищалась слишком низко. Мне это не нравится.

Но в новой схеме должны быть задействованы все игроки, а сейчас это не получается. Может, я слишком много прошу? Если не получится, то будем искать другую манеру игры", - Руни.

"Бирмингем Сити" сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков по результатам 13 проведенных встреч. Следующий матч в рамках внутреннего первенства бирмингемская команда проведет 28 октября, когда сыграет с "Саутгемптоном" на выезде.

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В статье: Уэйн Руни Бирмингем Сити
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Источник:
theguardian

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