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Главный тренер Бирмингема Уэйн Руни рассказал, что ему необходимо изменить в команде
Руни хочет изменить стиль игры бирмингемцев
birmingham
Главный тренер "Бирмингема" Уэйн Руни рассказал, что ему необходимо изменить в английской команде.
"Я говорил с ребятами и просил их быть честными со мной. Я хочу изменить стиль игры этой команды. Раньше она защищалась слишком низко. Мне это не нравится.
Но в новой схеме должны быть задействованы все игроки, а сейчас это не получается. Может, я слишком много прошу? Если не получится, то будем искать другую манеру игры", - Руни.
"Бирмингем Сити" сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков по результатам 13 проведенных встреч. Следующий матч в рамках внутреннего первенства бирмингемская команда проведет 28 октября, когда сыграет с "Саутгемптоном" на выезде.
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