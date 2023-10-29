АПЛ. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:3. Машиноподобное уничтожение команды тен Хага

Мы всегда хотим, чтобы манчестерское дерби сопровождалось интригой и равной борьбой, но желания далеко не всегда совпадают с реальностью. Нынешнее состояние "Юнайтед" просто не позволяет посмотреть по-настоящему конкурентный матч, хотя может это просто "Сити" слишком мощный? Как бы там ни было, давайте разбираться, что сегодня произошло на "Театре Мечты".

Сразу следует отметить, что первый тайм прошел чуть ли не с полной доминацией со стороны "горожан". Подопечные Пепа Гвардиолы мастерски накрывали своего соперника на чужой половине поля и не давали им связать хотя бы три передачи. Из-за этого прессинга у "красных дьяволов" были сложности с выходом из обороны и частенько они просто выбивали вперед и куда подальше вместо того, чтобы начинать собственные атаки.

Кроме мощного прессинга в арсенале "Манчестер Сити" были и удачные перемещения игроков, которые позволяли периодически вскрывать оборону соперника. Впервые такое произошло на восьмой минуте, когда Родри сбросил мяч Фодену после прекрасного заброса, но после удара Фила Андре Онана спас свою команду, а на добивание Голанду сыграть не удалось. Вообще камерунский страж ворот в этой игре стал главным героем своей команды, впоследствии он справился с ударом Джека Грилиша и Хулиана Альвареса, однако был не у дел на 26-й минуте, когда Холанд реализовал пенальти.

Кстати, пенальти. Нападающий хозяев Расмус Хойлунд во время борьбы в штрафной площадке задержал рукой Родри. Это была классическая борьба во время стандартного положения, частенько подобные эпизоды проходят мимо внимания арбитров. Пол Тирни действительно пропустил этот эпизод, но из кабинки ВАР ему подсказали, что стоит пересмотреть этот момент внимательнее. После просмотра было принято решение назначить одиннадцатиметровый. И это действительно спорный момент, ведь не так редко идентичные эпизоды просто игнорируются, однако не в этот раз. Как уже было сказано выше, Эрлинг Холанд реализовал эту возможность, разведя Андре Онана и мяч по разным углам. 0:1.

Как до, так и после первого гола мы видели тот самый "Манчестер Юнайтед", который не мог спокойно выйти на чужую половину поля. Также следует упомянуть ошибку Фодена, после неточного паса которого Гойлунд имел шанс выйти на свидание с Эдерсоном, но под натиском защитников момент был упущен. А свой первый реально опасный момент хозяева "Олд Траффорд" создали уже в концовке первого тайма. Тогда классный пас от Рашфорда нашел Скотта Мактоминея. Шотландец пробил, но с этим ударом справился Эдерсон.

За считанные секунды до конца первой половины игры мы в очередной раз увидели чудеса реакции от Андре Онана. Это был действительно зрелищный сейв после удара от Холанда с нескольких метров в упор. Но сейв от камерунца, поэтому на перерыв команды уходили при минимальном преимуществе гостей.

На второй тайм Эрик тен Хаг выпустил на поле Мейсона Маунта вместо Амрабата, но лучше контролировать мяч "красные дьяволы" не стали. На 49-й минуте "Манчестер Сити" просто повторил комбинацию, которая состоялась в конце первой 45-минутки: Грилиш на Силву, который мягко подал на Эрлинга Холанда, вот только теперь норвежцу удалось прошить Андре Онана. Элегантно и непринужденно в исполнении подопечных Гвардиолы, это дубль Эрлинга, это его 47-й гол в 45 матчах Премьер-Лиги и на табло уже 0:2.

Только после 60-й минуты можно было наблюдать регулярные выходы "Юнайтед" на чужую половину поля в попытках найти свой момент в позиционных атаках. В одном из таких выходов Кристиан Эриксен нашел забеганием Маркуса Рашфорда, который опередил Уокера и принял мяч в штрафной площадке, впрочем удар от форварда пролетел рядом со стойкой ворот Эдерсона.

Однако и "горожане" не собирались дремать и доигрывать этот матч. На 71-й минуте Андре Онана снова спас свою команду от неизбежного гола. Джек Грилиш разрезал своим пасом оборону и вывел Холанда на свидание с Андре, но эту дуэль Эрлинг проиграл. Мастерство камерунца сегодня сыграло важную роль в счете на табло, все могло быть куда печальнее для хозяев "Олд Траффорд".

А уже на 80-й минуте Родри решил пробить из-за пределов штрафной площади. Онана снова спас и отразил удар правильно, в сторону от себя, но там оказался Эрлинг, который спокойно отдал на набегающего Фодена и Фил отправил круглого уже в пустые ворота. Команда Гвардиолы выглядела как четко отточенный механизм, который остановить было просто невозможно. По крайней мере "Юнайтед" банально не знал, как этому противостоять.

Кризис подопечных Эрика тен Хага продолжается, он и не заканчивался, просто после сегодняшнего матча реальное состояние команды отражает и счет на табло, а не как в последних матчах "красных дьяволов". Они могут спорить по поводу пенальти, но спорить с тем, что их систематически уничтожали как до, так и после того пенальти, просто невозможно. Очередное манчестерское дерби завершается в пользу "горожан" и вряд ли кто-то будет спорить по поводу справедливости такого итога.

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" 0:3

Голы: Холанд (26, с пенальти, 49), Фоден (80)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Магуайр, Эванс, Линделеф (Регилон, 74) — Амрабат (Маунт, 46), Мактоминей — Фернандеш, Эриксен (Антони, 86), Рашфорд (Марсьяль, 86) — Хойлунд (Гарначо, 74)

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Диаш, Стоунз, Гвардиол — Родри, Силва — Фоден, Альварес (Ковачич, 87), Грилиш (Доку, 87) — Холанд

Предупреждения: Онана (26) Амрабат (42), Антони (90+2), Фернандеш (90+4) — Фоден (42)