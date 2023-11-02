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Брентфорд хочет 100 млн фунтов за Тоуни на фоне интереса грандов

Англия
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Брентфорд хочет удержать своего лидера

Брентфорд хочет 100 млн фунтов за Тоуни на фоне интереса грандов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Брентфорд" не планирует расставаться с Айвеном Тоуни до конца сезона. По данным Sky Sports, руководство оценивает форварда в 100 млн фунтов и не готово отпустить его зимой, несмотря на интерес со стороны "Челси" и "Арсенала".

Отмечается, что члены совета директоров смеются, когда обсуждают новости о том, что цена нападающего - 50-60 млн фунтов.

Сейчас англичанин отбывает дисквалификацию за нарушение правил игры в букмекерских конторах - она рассчитана до 16 января.

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В статье: Арсенал (Лондон) Брентфорд (Лондон) Челси (Лондон) Айвен Тоуни
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