Брентфорд хочет 100 млн фунтов за Тоуни на фоне интереса грандов

"Брентфорд" не планирует расставаться с Айвеном Тоуни до конца сезона. По данным Sky Sports, руководство оценивает форварда в 100 млн фунтов и не готово отпустить его зимой, несмотря на интерес со стороны "Челси" и "Арсенала".

Отмечается, что члены совета директоров смеются, когда обсуждают новости о том, что цена нападающего - 50-60 млн фунтов.

Сейчас англичанин отбывает дисквалификацию за нарушение правил игры в букмекерских конторах - она рассчитана до 16 января.