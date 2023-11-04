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Фулхэм - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
МЮ постарается прийти в себя после двух поражений со счетом 0:3 – смотреть прямую трансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Юнайтед” находится в глубоком кризисе, и кажется, что каждый новый матч может стать последним для Эрика тен Хага. Крепкий “Фулхэм” – очередное испытание для нидерландского тренера.
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Чемпионат Англии, 11-й тур
4 ноября 2023. Лондон, "Крэйвен Коттедж"
"Фулхэм" 14:30 "Манчестер Юнайтед"
Телетрансляція – Setanta Sports
Трансляція матчу Фулгем - Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
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