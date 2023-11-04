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Фулхэм - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия

МЮ постарается прийти в себя после двух поражений со счетом 0:3 – смотреть прямую трансляцию

Фулхэм - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

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“Манчестер Юнайтед” находится в глубоком кризисе, и кажется, что каждый новый матч может стать последним для Эрика тен Хага. Крепкий “Фулхэм” – очередное испытание для нидерландского тренера.

Чемпионат Англии, 11-й тур

4 ноября 2023. Лондон, "Крэйвен Коттедж"

"Фулхэм" 14:30 "Манчестер Юнайтед"

Телетрансляція – Setanta Sports

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Трансляція матчу Фулгем - Манчестер Юнайтед
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