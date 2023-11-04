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Ньюкасл - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Очень сложная игра для команды Александра Зинченко – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Арсенал” остается одной из двух команд, которые еще не проигрывали в сезоне 2023/24 чемпионата Англии. Серия “канониров” будет проверена сильным “Ньюкаслом” на “Сент-Джеймс Парк”.
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Чемпионат Англии, 11-й тур
4 ноября 2023. Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"
"Ньюкасл" 19:30 "Арсенал"
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Ньюкасл - АрсеналСмотреть трансляцию
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