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Ньюкасл - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Очень сложная игра для команды Александра Зинченко – смотреть прямую трансляцию

Ньюкасл - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Арсенал” остается одной из двух команд, которые еще не проигрывали в сезоне 2023/24 чемпионата Англии. Серия “канониров” будет проверена сильным “Ньюкаслом” на “Сент-Джеймс Парк”.

Чемпионат Англии, 11-й тур

4 ноября 2023. Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"

"Ньюкасл" 19:30 "Арсенал"

Телетрансляция – Setanta Sports

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