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Гарри Реднапп: То, что Тоттенхэм лучше без Кейна - чушь

Англия

Тренер не соглашается с мнением многих

Гарри Реднапп: То, что Тоттенхэм лучше без Кейна - чушь

UA-Футбол
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Бывший тренер "Тоттенхэма" Гарри Реднапп высказал свое мнение относительно последних результатов "шпор" и уходом из команды Гарри Кейна.

«Люди говорят, что они («Тоттенхэм») лучше без Гарри Кейна, но это чушь. Никто не лучше без Гарри Кейна. Он самый лучший центрфорвард в мире. Будь он все еще в «шпорах», он бы забил уже 12 голов, а также сделал еще полдюжины результативных передач»

В настоящее время "Тотенхэм" находится на втором месте АПЛ, отставая от первого "Манчестер Сити" на одно очко, при этом имея матч в запасе.

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Источник:
Daily_Express
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