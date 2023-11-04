Гарри Реднапп: То, что Тоттенхэм лучше без Кейна - чушь

Бывший тренер "Тоттенхэма" Гарри Реднапп высказал свое мнение относительно последних результатов "шпор" и уходом из команды Гарри Кейна.

«Люди говорят, что они («Тоттенхэм») лучше без Гарри Кейна, но это чушь. Никто не лучше без Гарри Кейна. Он самый лучший центрфорвард в мире. Будь он все еще в «шпорах», он бы забил уже 12 голов, а также сделал еще полдюжины результативных передач»

В настоящее время "Тотенхэм" находится на втором месте АПЛ, отставая от первого "Манчестер Сити" на одно очко, при этом имея матч в запасе.