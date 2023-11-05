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Каррагер: Команды АПЛ поняли, как играть против Арсенала

Англия

Джейми Каррагер высказался о Арсенале

Каррагер: Команды АПЛ поняли, как играть против Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался, что "Арсенал" не сможет взять Английскую премьер-лигу.

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер для Daily Mail рассказал, почему "Арсенал" не выиграет АПЛ

"Есть ли у "Арсенала" центральный нападающий и вратарь для того, чтобы выиграть лигу? Я не думаю, что они у них есть. Команды Английской премьер-лиги поняли, как играть против нынешнего "Арсенала".

Напомним, вчера "Арсенал" уступил "Ньюкаслу" со счетом 1:0. "Арсенал" занимает третье место в АПЛ с 27 очками.

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Джейми Каррагер
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Источник:
Dailymail
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