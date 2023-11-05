Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каррагер: Команды АПЛ поняли, как играть против Арсенала
Джейми Каррагер высказался о Арсенале
Getty Images / Global Images Ukraine
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался, что "Арсенал" не сможет взять Английскую премьер-лигу.
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер для Daily Mail рассказал, почему "Арсенал" не выиграет АПЛ
"Есть ли у "Арсенала" центральный нападающий и вратарь для того, чтобы выиграть лигу? Я не думаю, что они у них есть. Команды Английской премьер-лиги поняли, как играть против нынешнего "Арсенала".
Напомним, вчера "Арсенал" уступил "Ньюкаслу" со счетом 1:0. "Арсенал" занимает третье место в АПЛ с 27 очками.
Популярное сейчас
- Около тысячи ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
- Кубок Украины, Динамо против Шахтера, Боруссия (Д) против Баварии. Расписание футбола на тридцатое октября - пятое ноября
- Форвард Металлиста 1925 и бывший парень Влады Седан объявил о том, что стал отцом. ФОТО