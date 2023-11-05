Каррагер: Команды АПЛ поняли, как играть против Арсенала

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался, что "Арсенал" не сможет взять Английскую премьер-лигу.

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер для Daily Mail рассказал, почему "Арсенал" не выиграет АПЛ

"Есть ли у "Арсенала" центральный нападающий и вратарь для того, чтобы выиграть лигу? Я не думаю, что они у них есть. Команды Английской премьер-лиги поняли, как играть против нынешнего "Арсенала".