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Ливерпуль и Александер-Арнольд начали переговоры о продлении контракта
Есть все предпосылки, что англичанин останется
Фото: twitter.com/LFC
Английский топ-клуб "Ливерпуль" и защитник Трент Александер-Арнольд могут продлить соглашение о сотрудничестве, сообщает инсайдер Николо Скира.
Нынешний контракт англичанина действует по 30 июня 2025 года.
Александер-Арнольд выступает за Ливерпуль с 2016 года. В этом сезоне сыграл 11 матчей.
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Источник:Nicolò Schira
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