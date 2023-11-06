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Ливерпуль и Александер-Арнольд начали переговоры о продлении контракта

Англия

Есть все предпосылки, что англичанин останется

Ливерпуль и Александер-Арнольд начали переговоры о продлении контракта

Фото: twitter.com/LFC

UA-Футбол
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Английский топ-клуб "Ливерпуль" и защитник Трент Александер-Арнольд могут продлить соглашение о сотрудничестве, сообщает инсайдер Николо Скира.

Нынешний контракт англичанина действует по 30 июня 2025 года.

Александер-Арнольд выступает за Ливерпуль с 2016 года. В этом сезоне сыграл 11 матчей.

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Источник:
Nicolò Schira
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