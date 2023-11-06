Ливерпуль и Александер-Арнольд начали переговоры о продлении контракта

Английский топ-клуб "Ливерпуль" и защитник Трент Александер-Арнольд могут продлить соглашение о сотрудничестве, сообщает инсайдер Николо Скира.

Нынешний контракт англичанина действует по 30 июня 2025 года.

Александер-Арнольд выступает за Ливерпуль с 2016 года. В этом сезоне сыграл 11 матчей.