АПЛ. Борнмут – Ньюкасл 2:0. Соланке добил травмированных сорок

Описывая этот матч, просто необходимо начать с того, какие потери сейчас есть в команде Эдди Хау. На самом деле, это ключевой момент, который объясняет все, что происходило на поле. У "Ньюкасла" сразу 11 недоступных игроков, большинство из которых травмированы. В частности недоступен никто из нападающих (Уилсон и Исак травмированы), ослабленная полузащита (нет Бруно Гимараеса и Сандро Тонали), ослабленная оборона (нет Дэна Берна и Свена Ботмана). И это лишь несколько примеров, не упоминая об Эллиоте Андерсоне, Харви Барнсе и других. То есть гости сегодня выходили в том составе, который пришлось выпускать, а не который тщательно подбирал главный тренер.

Конечно, были свои кадровые проблемы и у "Борнмута", в частности не играл Филипп Биллинг, но это не сравнить с тем, что творилось в составе "сорок". Все это сложилось в очень активное начало от "Борнмута", который сразу зажал своих соперников к собственным воротам. Уже на первых минутах Поупу дважды пришлось вступать в игру, сначала после удара Кристи, а затем и от Семеньо. Впоследствии свой момент упустил Доминик Соланке.

Большинство ударов "вишен" были все же из-за пределов штрафной площади, но это не значит, что они не несли в себе опасности. С дальними ударами у них все в порядке, в частности великолепно пробивал Джастин Клюйверт, после чего Поуп снова спас свою команду. В конце первого тайма Семеньо получил хорошую скидку от Соланке и имел отличный шанс открывать счет, но круглый пролетел рядом со стойкой.

А что касается "Ньюкасла", то они не так часто выходили на чужую половину поля и мало что создали. Кроме этого, на 31-й минуте они получили пополнение в слащавый лазарет. Не смог продолжить встречу Мигель Альмирон, поэтому его вынужденно заменил Мэтт Ритчи.

Первый действительно опасный момент у ворот Нето произошел лишь во втором тайме, когда со штрафного подавал Киран Триппьер. Небольшая суматоха едва не позволила Жоэлинтону забить гол, но отбились. А потом произошло то, что должно было произойти еще в первом тайме - Соланке открыл счет в этой встрече. Джо Уиллок пытался отобрать мяч у Семеньо, а получился пас на нападающего "вишен". Соланке вплотную сблизился с голкипером и пробил в ближний угол. 1:0.

Подобная игра в исполнении гостей сразу же исчерпывающе описывает то, как сыграл Илья Забарный. Как и все остальные защитники "Борнмута", он сыграл неплохо, но и такой состав соперника создавал небольшие проблемы. В частности, в одном моменте Энтони Гордон, который сегодня играл на позиции нападающего, обошел Илью и пробил по воротам. С ударом справился Нето.

На 73-й минуте Доминик Соланке забил второй гол в этом матче, похоронив какие-то призрачные надежды "Ньюкасла" на положительный результат. Подача с углового, на которую откликнулся Синистерра и пробил в стойку, а уже от нее Соланке добил круглого в сетку ворот. Теперь у него на счету 7 голов в этом сезоне, он с отрывом лучший бомбардир своей команды.

После второго забитого гола подопечные Андони Ираолы начали играть сугубо по счету, дав "Ньюкаслу" больше свободы для атак. Однако у гостей просто не было мощности для подобных штурмов. У "Борнмута" даже были шансы забить третий гол благодаря контратакам, но реализовать свои моменты они не смогли. Поэтому встреча так и завершилась со счетом 2:0. Благодаря этой победе "Борнмут" поднимается из зоны вылета, теперь у них 9 очков, а у 18-го "Лутона" - 6. А "Ньюкасл" опускается на 7 место, уступая 6-ю строчку "Манчестер Юнайтед".

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Виталити" (Борнмут)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Борнмут" — "Ньюкасл" 2:0

Голы: Соланке (60, 73)

"Борнмут": Нето — Ааронс (Смит, 68), Забарный, Сенеси, Келли — Тавернье (Ротуэлл, 90+6), Кук — Семеньо (Уаттара, 80), Кристи, Клюйверт (Синистерра, 68) — Соланке

"Ньюкасл": Поуп — Триппьер, Ласселс, Шер, Холл (Ливраменто, 46) — Лонгстафф, Майли (Паркинсон, 66), Уиллок (Крафт, 90+5) — Альмирон (Ритчи, 31), Гордон, Жоэлинтон

Предупреждения: Кук (57), Сенеси (87) — Ласселс (85)