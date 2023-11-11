Феерия Миколенко. Кристал Пэлас – Эвертон 2:3. Обзор матча и видео голов

"Эвертон" вплотную приблизился к "Кристал Пэлас" по количеству очков, теперь у "ирисок" 14 зачетных пунктов, а у "орлов" – 15. Подобные матчи точно являются украшением любого тура Английской Премьер-лиги. Тем более, когда в них забивают украинские футболисты.

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Англии между "Кристал Пэлас" и "Эвертоном".

Лондон. "Селхерст Парк Стэдиум".

"Кристал Пэлас" – "Эвертон" 2:3

Голы: Эзе (5, с пенальти), Эдуар (73) – Миколенко (1), Дукуре (49), Гейе (86)