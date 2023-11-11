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Феерия Миколенко. Кристал Пэлас – Эвертон 2:3. Обзор матча и видео голов
Виталий забил уже на первой минуте
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"Эвертон" вплотную приблизился к "Кристал Пэлас" по количеству очков, теперь у "ирисок" 14 зачетных пунктов, а у "орлов" – 15. Подобные матчи точно являются украшением любого тура Английской Премьер-лиги. Тем более, когда в них забивают украинские футболисты.
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Англии между "Кристал Пэлас" и "Эвертоном".
Лондон. "Селхерст Парк Стэдиум".
"Кристал Пэлас" – "Эвертон" 2:3
Голы: Эзе (5, с пенальти), Эдуар (73) – Миколенко (1), Дукуре (49), Гейе (86)
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