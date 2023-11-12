Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 12.11.23
Команда украинского полузащитника посетит "Энфилд"
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 12 тур
12 ноября, 16:00. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Пол Тирни
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
В этом сезоне команды украинцев пять раз встречались с “Ливерпулем”. В четырех поединках побеждали подопечные Клоппа и только один матч (против "Челси" Мудрика) завершился вничью. Сегодня у "Брентфорда" и Егора Ярмолюка есть шанс улучшить эту статистику не в пользу "мерсисайдцев". Однако он довольно призрачен.
Новости Ливерпуля
В прошлом туре "мерсисайдцы" очень неожиданно потеряли очки. “Ливерпуль” играл в гостях против скромного “Лутона” и едва вырвали ничью. Подопечные Клоппа пропустили гол на 80-й минуте и лишь на 90+5 смогли сравнять счет. Всему вина нереализация. Тот же Нуньес девять раз (рекорд текущего сезона АПЛ за один матч) бил по воротам соперника, в том числе с убийственных позиций. Как результат, "Ливерпуль" позволил соперникам оторваться в турнирной таблице.
В Лиге Европы на этой неделе тоже дела пошли не очень. "Ливерпуль" играл на выезде во Франции против "Тулузы", выйдя на матч с восемью резервистами. "Мерсисайдцы" смогли отличиться во втором тайме двумя мячами (в том числе один – благодаря автоголу), однако пропустили всего трижды. Это поражение сильно не влияет на сложившуюся ситуацию английской команды, ведь она все равно лидирует в квартете. Разве что в дальнейшем нужно быть осторожнее.
Кадры хозяев
Не в последнюю очередь Клопп провел ротации из-за определенных повреждений. Робертсон в лазарете из-за травмы плеча, Джонс заболел, и ван Дейк пропускал предыдущий матч также из-за болезни. Гравенберх повредил колено, а Тьяго и Байчетич до сих пор залечивают травму бедра и мышцы соответственно. Не сыграет сегодня и Маккалистер – у него перебор желтых.
Новости Брентфорда
У “пчел” наоборот пока подъем. Они трижды подряд победили в АПЛ, одержав за три матча больше очков, чем за восемь первых игр сезона. Более того, "Брентфорд" победил "Челси" в гостях и "Вест Хэм" дома. И это стоит отметить не только из-за статуса этих команд, но и того, что поединки проходили в рамках Лондонских дерби. Украинский полузащитник Егор Ярмолюк принял участие во всех трех матчах, помог команде в заключительных 15 минутах каждого из поединков.
До этого три матча подряд также были неплохими, однако команде чего-то не хватало. В частности, в поединке против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" подопечные Франка вели в счете до 90 минуты, но дубль Мактоминея свел все насмарку. Пока "Брентфорд" занимает девятое место в чемпионате.
Кадры гостей
У "пчел" потерь не меньше. Дамсгорд, Дасилва, Генри, Шаде, Хики, Баптист, Льюис-Поттер вне состава из-за травмы. Хотя последние двое могут восстановиться до матча. Также нет и Айвена Тони из-за дисквалификации.
Последние пять матчей Ливерпуля и Брентфорда
Последние пять встреч хозяев
- 09.11. Тулуза – Ливерпуль 3:2 (Лига Европы)
- 05.11. Лутон – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)
- 01.11. Борнмут – Ливерпуль 1:2 (Кубок лиги)
- 29.10. Ливерпуль – Ноттингем Форест 3:0 (АПЛ)
- 26.10. Ливерпуль – Тулуза 5:1 (Лига Европы)
Последние пять встреч гостей
- 04.11 Брентфорд – Вест Хэм 3:2 (АПЛ)
- 28.10. Челси – Брентфорд 0:2 (АПЛ)
- 21.10. Брентфорд – Бернли 3:0 (АПЛ)
- 07.10. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)
- 01.10. Ноттингем Форест – Брентфорд 1:1 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
06.05.23. Ливерпуль – Брентфорд 1:0 (АПЛ)
02.01.23. Брентфорд – Ливерпуль 3:1 (АПЛ)
16.01.22. Ливерпуль – Брентфорд 3:0 (АПЛ)
25.09.21. Брентфорд – Ливерпуль 3:3 (АПЛ)
18.03.89. Ливерпуль – Брентфорд 3:4 (Высшая лига)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|11
|9
|0
|2
|28 - 8
|27
|2
|Арсенал
|12
|8
|3
|1
|26 - 10
|27
|3
|Тоттенхэм
|12
|8
|2
|2
|24 - 15
|26
|4
|Ливерпуль
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|5
|Астон Вилла
|11
|7
|1
|3
|26 - 16
|22
|6
|Манчестер Юнайтед
|12
|7
|0
|5
|13 - 16
|21
|7
|Ньюкасл
|12
|6
|2
|4
|27 - 13
|20
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|5
|3
|3
|24 - 20
|18
|9
|Брентфорд
|11
|4
|4
|3
|19 - 14
|16
|10
|Челси
|11
|4
|3
|4
|17 - 12
|15
|11
|Вулверхэмптон
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|4
|2
|5
|18 - 20
|14
|14
|Эвертон
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|15
|Ноттингем Форест
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|16
|Фулхэм
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|17
|Борнмут
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|18
|Лутон Таун
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|19
|Бернли
|12
|1
|1
|10
|9 - 30
|4
|20
|Шеффилд Юнайтед
|11
|1
|1
|9
|9 - 30
|4
Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Брентфорд
Прогноз матча Ливерпуль – Брентфорд от UA-Football
“Мерсисайдцам” нужно побеждать. "Ливерпуль" в этом сезоне забил минимум дважды абсолютно всем соперникам на "Энфилде" одержав в общей сложности восемь побед. "Брентфорд" на выезде играет не слишком удачно – этому подтверждение последние пять матчей, в которых удалось только один раз одержать верх в основное время. Также и очные встречи – в пользу хозяев. Прогноз: Победа “Ливерпуля” со счетом 2:0.
Популярное сейчас
- Кривбасс и Полесье задают темп, Минай и Верес - безнадежны. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Примера. Райо Вальекано - Жирона 1:2. Украинцы вторую неделю подряд на высоте
- ВСУ ликвидировали бывшего российского футболиста
- Миколенко забил гол во втором подряд матче АПЛ за Эвертон
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО
- Звезда Playboy и фанатка Месси увлеклась бодибилдингом и превратилась в Женщину-Халка. ФОТО