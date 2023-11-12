Ливерпуль – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 12.11.23

Английская Премьер-лига, 12 тур

12 ноября, 16:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Пол Тирни

Прямая трансляция: Setanta Sports

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В этом сезоне команды украинцев пять раз встречались с “Ливерпулем”. В четырех поединках побеждали подопечные Клоппа и только один матч (против "Челси" Мудрика) завершился вничью. Сегодня у "Брентфорда" и Егора Ярмолюка есть шанс улучшить эту статистику не в пользу "мерсисайдцев". Однако он довольно призрачен.

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Новости Ливерпуля

В прошлом туре "мерсисайдцы" очень неожиданно потеряли очки. “Ливерпуль” играл в гостях против скромного “Лутона” и едва вырвали ничью. Подопечные Клоппа пропустили гол на 80-й минуте и лишь на 90+5 смогли сравнять счет. Всему вина нереализация. Тот же Нуньес девять раз (рекорд текущего сезона АПЛ за один матч) бил по воротам соперника, в том числе с убийственных позиций. Как результат, "Ливерпуль" позволил соперникам оторваться в турнирной таблице.

В Лиге Европы на этой неделе тоже дела пошли не очень. "Ливерпуль" играл на выезде во Франции против "Тулузы", выйдя на матч с восемью резервистами. "Мерсисайдцы" смогли отличиться во втором тайме двумя мячами (в том числе один – благодаря автоголу), однако пропустили всего трижды. Это поражение сильно не влияет на сложившуюся ситуацию английской команды, ведь она все равно лидирует в квартете. Разве что в дальнейшем нужно быть осторожнее.

Кадры хозяев

Не в последнюю очередь Клопп провел ротации из-за определенных повреждений. Робертсон в лазарете из-за травмы плеча, Джонс заболел, и ван Дейк пропускал предыдущий матч также из-за болезни. Гравенберх повредил колено, а Тьяго и Байчетич до сих пор залечивают травму бедра и мышцы соответственно. Не сыграет сегодня и Маккалистер – у него перебор желтых.

Новости Брентфорда

У “пчел” наоборот пока подъем. Они трижды подряд победили в АПЛ, одержав за три матча больше очков, чем за восемь первых игр сезона. Более того, "Брентфорд" победил "Челси" в гостях и "Вест Хэм" дома. И это стоит отметить не только из-за статуса этих команд, но и того, что поединки проходили в рамках Лондонских дерби. Украинский полузащитник Егор Ярмолюк принял участие во всех трех матчах, помог команде в заключительных 15 минутах каждого из поединков.

До этого три матча подряд также были неплохими, однако команде чего-то не хватало. В частности, в поединке против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" подопечные Франка вели в счете до 90 минуты, но дубль Мактоминея свел все насмарку. Пока "Брентфорд" занимает девятое место в чемпионате.

Кадры гостей

У "пчел" потерь не меньше. Дамсгорд, Дасилва, Генри, Шаде, Хики, Баптист, Льюис-Поттер вне состава из-за травмы. Хотя последние двое могут восстановиться до матча. Также нет и Айвена Тони из-за дисквалификации.

Последние пять матчей Ливерпуля и Брентфорда

Последние пять встреч хозяев

09.11. Тулуза – Ливерпуль 3:2 (Лига Европы)

05.11. Лутон – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

01.11. Борнмут – Ливерпуль 1:2 (Кубок лиги)

29.10. Ливерпуль – Ноттингем Форест 3:0 (АПЛ)

26.10. Ливерпуль – Тулуза 5:1 (Лига Европы)

Последние пять встреч гостей

04.11 Брентфорд – Вест Хэм 3:2 (АПЛ)

28.10. Челси – Брентфорд 0:2 (АПЛ)

21.10. Брентфорд – Бернли 3:0 (АПЛ)

07.10. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

01.10. Ноттингем Форест – Брентфорд 1:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

06.05.23. Ливерпуль – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

02.01.23. Брентфорд – Ливерпуль 3:1 (АПЛ)

16.01.22. Ливерпуль – Брентфорд 3:0 (АПЛ)

25.09.21. Брентфорд – Ливерпуль 3:3 (АПЛ)

18.03.89. Ливерпуль – Брентфорд 3:4 (Высшая лига)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 11 9 0 2 28 - 8 27 2 Арсенал 12 8 3 1 26 - 10 27 3 Тоттенхэм 12 8 2 2 24 - 15 26 4 Ливерпуль 11 7 3 1 24 - 10 24 5 Астон Вилла 11 7 1 3 26 - 16 22 6 Манчестер Юнайтед 12 7 0 5 13 - 16 21 7 Ньюкасл 12 6 2 4 27 - 13 20 8 Брайтон энд Хоув Альбион 11 5 3 3 24 - 20 18 9 Брентфорд 11 4 4 3 19 - 14 16 10 Челси 11 4 3 4 17 - 12 15 11 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16 - 20 15 12 Кристал Пэлас 12 4 3 5 12 - 16 15 13 Вест Хэм Юнайтед 11 4 2 5 18 - 20 14 14 Эвертон 12 4 2 6 14 - 17 14 15 Ноттингем Форест 11 3 4 4 12 - 15 13 16 Фулхэм 11 3 3 5 9 - 17 12 17 Борнмут 12 2 3 7 11 - 27 9 18 Лутон Таун 12 1 3 8 10 - 22 6 19 Бернли 12 1 1 10 9 - 30 4 20 Шеффилд Юнайтед 11 1 1 9 9 - 30 4

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Брентфорд

Прогноз матча Ливерпуль – Брентфорд от UA-Football

“Мерсисайдцам” нужно побеждать. "Ливерпуль" в этом сезоне забил минимум дважды абсолютно всем соперникам на "Энфилде" одержав в общей сложности восемь побед. "Брентфорд" на выезде играет не слишком удачно – этому подтверждение последние пять матчей, в которых удалось только один раз одержать верх в основное время. Также и очные встречи – в пользу хозяев. Прогноз: Победа “Ливерпуля” со счетом 2:0.