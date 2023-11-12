Чемпион едет на Бридж к Мудрику. Челси – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура АПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским "Челси" и "Манчестер Сити".

Середняк текущего розыгрыша АПЛ примет чемпиона Англии и лидера первенства. Команды Гвардиолы желает остаться на вершине, банда Почеттино любит играть в открытый футбол с ведущими коллективами Английской Премьер-лиги. Забьет ли Михаил Мудрик? Удивит ли "Челси"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 12 ноября – в 18:25 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Александр Рыженко