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Чемпион едет на Бридж к Мудрику. Челси – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура АПЛ

Англия

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Чемпион едет на Бридж к Мудрику. Челси – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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UA-Футбол организует комментарий поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским "Челси" и "Манчестер Сити".

Середняк текущего розыгрыша АПЛ примет чемпиона Англии и лидера первенства. Команды Гвардиолы желает остаться на вершине, банда Почеттино любит играть в открытый футбол с ведущими коллективами Английской Премьер-лиги. Забьет ли Михаил Мудрик? Удивит ли "Челси"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 12 ноября – в 18:25 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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