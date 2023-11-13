Клубы из Саудовской Аравии заинтересованы в подписании двоих игроков АПЛ

Два игрока АПЛ может продолжить карьеру в Саудовской Аравии после январского трансферного окна, пишет The Telegraph.

По данным источника, саудовские клубы нацелились на форварда "Тоттенхэма" Ришарлисона и вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо, который с сентября отстранен от работы с основной командой.

Также не исключается вариант с Мохамедом Салахом ("Ливерпуль") и Сон Хын Мином ("Тоттенхэм").

В текущем сезоне Санчо провел 3 матча за "МЮ", не отметившись результативными действиями. В активе Ришарлисона 2 гола и 3 ассиста в 11 играх за "Тоттенхэм".