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Клубы из Саудовской Аравии заинтересованы в подписании двоих игроков АПЛ
В игроков неплохие успехи в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Два игрока АПЛ может продолжить карьеру в Саудовской Аравии после январского трансферного окна, пишет The Telegraph.
По данным источника, саудовские клубы нацелились на форварда "Тоттенхэма" Ришарлисона и вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо, который с сентября отстранен от работы с основной командой.
Также не исключается вариант с Мохамедом Салахом ("Ливерпуль") и Сон Хын Мином ("Тоттенхэм").
В текущем сезоне Санчо провел 3 матча за "МЮ", не отметившись результативными действиями. В активе Ришарлисона 2 гола и 3 ассиста в 11 играх за "Тоттенхэм".
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