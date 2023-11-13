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Клубы из Саудовской Аравии заинтересованы в подписании двоих игроков АПЛ

Англия

В игроков неплохие успехи в АПЛ

Клубы из Саудовской Аравии заинтересованы в подписании двоих игроков АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Два игрока АПЛ может продолжить карьеру в Саудовской Аравии после январского трансферного окна, пишет The Telegraph.

По данным источника, саудовские клубы нацелились на форварда "Тоттенхэма" Ришарлисона и вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо, который с сентября отстранен от работы с основной командой.

Также не исключается вариант с Мохамедом Салахом ("Ливерпуль") и Сон Хын Мином ("Тоттенхэм").

В текущем сезоне Санчо провел 3 матча за "МЮ", не отметившись результативными действиями. В активе Ришарлисона 2 гола и 3 ассиста в 11 играх за "Тоттенхэм".

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Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Ришарлисон Джейдон Санчо
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Источник:
Telegraph
Комментарии
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Скачков Леонід (Рівне)
13.11.2023 в 16:26
Німці-хулі тут скажеш!Вони, коли важко,в казино на Монако не тусуються!
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Комментарии 1
Скачков Леонід (Рівне)
13.11.2023 в 16:26
Німці-хулі тут скажеш!Вони, коли важко,в казино на Монако не тусуються!
Ответить
0
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