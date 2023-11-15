Рио Фердинанд: Когда вижу хет-рик Кейна, то меня тошнит

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и футбольный эксперт Рио Фердинанд высказался о результативности нападающего "Баварии" Гарри Кейна.

"Кейн оформил уже свой третий хет-трик за "Баварию"! Всякий раз, когда я вижу имя Кейна как автора победного гола и хет-трика, меня тошнит. При этом я думаю: "Почему "Манчестер Юнайтед" не подписал его летом?" – приводит слова Фердинанда The Sun.

Кейн перешёл в "Баварию" из "Тоттенхэма" за € 95 млн летом этого года. В текущем сезоне форвард провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и семью результативными передачами.