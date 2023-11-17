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Президент Брайтона получил награду "Лучший европейский президент" на Golden Boy 2023
Тони Блум получил почетную награду
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Брайтона Тони Блум получил награду "Лучший европейский президент" на Golden Boy 2023 по результатам голосования Board of Legends.
????⭐️ Brighton president Tony Bloom wins the Best European President Award at Golden Boy 2023 voted by Board of Legends. pic.twitter.com/GqiUVb1kyo— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2023
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