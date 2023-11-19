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Бруно Фернандеш: Пока ко мне не придут с конкретным предложением, я не обращаю внимания

Англия
Обновлено

Полузащитник МЮ - о слухах продолжении его карьеры

Бруно Фернандеш: Пока ко мне не придут с конкретным предложением, я не обращаю внимания

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Двадцатидевятилетний полузащитник сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш - о своем будущем в "МЮ".

"Я сфокусирован на сборной и "Манчестер Юнайтед". Я счастлив там, где нахожусь. В "Манчестер Юнайтед" сезон начался не так, как мы хотели. Но я не думаю о долгосрочных планах. Пока ко мне не придут с конкретным предложением, я не обращаю внимания. Сегодня создавать слухи очень легко. Предпочитаю концентрироваться на целях", — наводит слова O Jogo португальского футболиста.

Напомним, Бруно Фернандеш выступает за "красных дьяволов" с 2020 года. В текущем сезоне у него 12 игр, 3 гола и две результативные передачи.

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Бруно Фернандеш
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Источник:
O Jogo
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