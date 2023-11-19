Бруно Фернандеш: Пока ко мне не придут с конкретным предложением, я не обращаю внимания

Двадцатидевятилетний полузащитник сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш - о своем будущем в "МЮ".

"Я сфокусирован на сборной и "Манчестер Юнайтед". Я счастлив там, где нахожусь. В "Манчестер Юнайтед" сезон начался не так, как мы хотели. Но я не думаю о долгосрочных планах. Пока ко мне не придут с конкретным предложением, я не обращаю внимания. Сегодня создавать слухи очень легко. Предпочитаю концентрироваться на целях", — наводит слова O Jogo португальского футболиста.