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Легенда Ливерпуля считает неправильным решение АПЛ лишить Эвертон десяти очков

Англия
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Джейми Каррагер о штрафе для Эвертона

Легенда Ливерпуля считает неправильным решение АПЛ лишить Эвертон десяти очков

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Эвертон" был наказан за несоблюдение правил фэйр-плей в течение сезона-2021/22. Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился своими мыслями по поводу этого в твиттере:

"Снятие десяти очков для Эвертона является неправильным, учитывая, что они работали с Премьер-лигой над этим вопросом в течение последних нескольких лет"

"Пока на другие клубы не будут наложены санкции, Эвертон будет чувствовать, что их используют и они будут правы".

Напомним, после снятия очков "Эвертон" опустился на 19 место в турнирной таблице АПЛ. Следующая игра "ирисок" пройдет 26 ноября против "Манчестер Юнайтед".

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