Легенда Ливерпуля считает неправильным решение АПЛ лишить Эвертон десяти очков

"Эвертон" был наказан за несоблюдение правил фэйр-плей в течение сезона-2021/22. Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился своими мыслями по поводу этого в твиттере:

"Снятие десяти очков для Эвертона является неправильным, учитывая, что они работали с Премьер-лигой над этим вопросом в течение последних нескольких лет" "Пока на другие клубы не будут наложены санкции, Эвертон будет чувствовать, что их используют и они будут правы".

The 10 point deduction for Everton is excessive & not right, considering they have been working with the PL about this for the last couple of years.

Would it have been better to be evasive & try & drag it out like other clubs?



No doubt relegated clubs will have put big… — Jamie Carragher (@Carra23) November 17, 2023

Напомним, после снятия очков "Эвертон" опустился на 19 место в турнирной таблице АПЛ. Следующая игра "ирисок" пройдет 26 ноября против "Манчестер Юнайтед".