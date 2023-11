Легенда Ливерпуля считает неправильным решение АПЛ лишить Эвертон десяти очков

"Эвертон" был наказан за несоблюдение правил фэйр-плей в течение сезона-2021/22. Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился своими мыслями по поводу этого в твиттере:

The 10 point deduction for Everton is excessive & not right, considering they have been working with the PL about this for the last couple of years.

Would it have been better to be evasive & try & drag it out like other clubs?



No doubt relegated clubs will have put big…