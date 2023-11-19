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Легенда Ливерпуля считает неправильным решение АПЛ лишить Эвертон десяти очков
Джейми Каррагер о штрафе для Эвертона
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон" был наказан за несоблюдение правил фэйр-плей в течение сезона-2021/22. Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился своими мыслями по поводу этого в твиттере:
"Снятие десяти очков для Эвертона является неправильным, учитывая, что они работали с Премьер-лигой над этим вопросом в течение последних нескольких лет"
"Пока на другие клубы не будут наложены санкции, Эвертон будет чувствовать, что их используют и они будут правы".
The 10 point deduction for Everton is excessive & not right, considering they have been working with the PL about this for the last couple of years.— Jamie Carragher (@Carra23) November 17, 2023
Would it have been better to be evasive & try & drag it out like other clubs?
No doubt relegated clubs will have put big…
Напомним, после снятия очков "Эвертон" опустился на 19 место в турнирной таблице АПЛ. Следующая игра "ирисок" пройдет 26 ноября против "Манчестер Юнайтед".
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