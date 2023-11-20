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Защитник Ливерпуля Робертсон - о травме плеча: операция прошла успешно
Эндрю рассказал о восстановлении после травмы
Фото: twitter.com/LFC
Левый защитник "Ливерпуля" и сборной Шотландии Эндрю Робертсон рассказал о ходе восстановления после перенесенной травмы плеча.
"Медленно, но верно я иду к своей цели. Операция прошла успешно, что самое главное. Никаких осложнений или чего-то такого. Пока все идет хорошо. Дата возвращения? Я не заглядываю так далеко вперед. Я просто стараюсь идти неделя за неделей, а потом, когда наступит время, можно будет начать форсировать события. И тогда я постараюсь вернуться на поле как можно скорее", - приводит слова Робертсона издание Mirror.
Напомним, 29-летний защитник получил травму плеча в матче за сборную Шотландии в октябре. В нынешнем сезоне защитник провел восемь матчей за "Ливерпуль" в рамках английской Премьер-лиги и забил один гол.
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