Защитник Ливерпуля Робертсон - о травме плеча: операция прошла успешно

Левый защитник "Ливерпуля" и сборной Шотландии Эндрю Робертсон рассказал о ходе восстановления после перенесенной травмы плеча.

"Медленно, но верно я иду к своей цели. Операция прошла успешно, что самое главное. Никаких осложнений или чего-то такого. Пока все идет хорошо. Дата возвращения? Я не заглядываю так далеко вперед. Я просто стараюсь идти неделя за неделей, а потом, когда наступит время, можно будет начать форсировать события. И тогда я постараюсь вернуться на поле как можно скорее", - приводит слова Робертсона издание Mirror.