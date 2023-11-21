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Агент Жоржиньо: наши переговоры с Арсеналом зашли в тупик

Англия

Агент полузащитника рассказал о будущем футболиста

Агент Жоржиньо: наши переговоры с Арсеналом зашли в тупик

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Жоао Сантос, который является агентом полузащитника "Арсенала" Жоржиньо, рассказал о будущем футболиста в лондонском клубе.

"Все зашло в тупик. Мы подумаем об этой ситуации после февраля. Приоритет для нас - остаться в лондонском "Арсенале".

Однако Италия всегда в наших сердцах, поэтому никогда не говори "никогда". Если найдется итальянская команда, которой нужен Жоржиньо, и эта команда будет подходить его игровым характеристикам, то мы рассмотрим такой вариант.

При этом футбольные качества Жоржиньо уникальны и нужны всем клубам мира. Когда какому-то тренеру потребуются его умения, он позвонит Жоржиньо", - приводит слова Сантоса Sportskeeda.

Напомним, действующее трудовое соглашение итальянского полузащитника с "канонирами" рассчитано до лета 2024 года.

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Источник:
sportskeeda
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