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Агент Жоржиньо: наши переговоры с Арсеналом зашли в тупик
Агент полузащитника рассказал о будущем футболиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жоао Сантос, который является агентом полузащитника "Арсенала" Жоржиньо, рассказал о будущем футболиста в лондонском клубе.
"Все зашло в тупик. Мы подумаем об этой ситуации после февраля. Приоритет для нас - остаться в лондонском "Арсенале".
Однако Италия всегда в наших сердцах, поэтому никогда не говори "никогда". Если найдется итальянская команда, которой нужен Жоржиньо, и эта команда будет подходить его игровым характеристикам, то мы рассмотрим такой вариант.
При этом футбольные качества Жоржиньо уникальны и нужны всем клубам мира. Когда какому-то тренеру потребуются его умения, он позвонит Жоржиньо", - приводит слова Сантоса Sportskeeda.
Напомним, действующее трудовое соглашение итальянского полузащитника с "канонирами" рассчитано до лета 2024 года.
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