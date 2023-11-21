Агент Жоржиньо: наши переговоры с Арсеналом зашли в тупик

Жоао Сантос, который является агентом полузащитника "Арсенала" Жоржиньо, рассказал о будущем футболиста в лондонском клубе.

"Все зашло в тупик. Мы подумаем об этой ситуации после февраля. Приоритет для нас - остаться в лондонском "Арсенале".

Однако Италия всегда в наших сердцах, поэтому никогда не говори "никогда". Если найдется итальянская команда, которой нужен Жоржиньо, и эта команда будет подходить его игровым характеристикам, то мы рассмотрим такой вариант.

При этом футбольные качества Жоржиньо уникальны и нужны всем клубам мира. Когда какому-то тренеру потребуются его умения, он позвонит Жоржиньо", - приводит слова Сантоса Sportskeeda.