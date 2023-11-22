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Бывший игрок сборной Англии считает, что зимняя пауза в Бундеслиге даст Кейну преимущество
Вудкок рассказал: почему Бундеслига - идеальный шаг для футбольной звезды
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан сборной Англии, Гарри Кейн, поразил всех своей выдержкой и рекордным стартом в Мюнхене. Он подчеркнул свою непревзойденную форму перед Евро-2024. Бывший игрок сборной Англии Тони Вудкок отметил, что переход Кейна в Баварию не только даст ему физическое преимущество, но и обеспечит ему важный отдых во время зимнего трансферного окна.
Баварии осталось сыграть семь игр до зимнего перерыва, в то время как команды Премьер-лиги сыграют четыре матча плюс раунд Кубка Англии перед зимним окном. Это даст Кейну дополнительное время для восстановления.
Вудкок, комментируя преимущества Кейна, сказал:
"Физически и психологически это, безусловно, будет преимуществом для него. Дополнительное время на Рождество будет важным для него, тем более, что это его первый сезон. Это позволит ему немного отвлечься от волнений и обдумать то, что произошло, а затем снова вернуться во второй части сезона".
Отметим, что важным преимуществом для капитана Англии также является график немецкого футбола, который позволяет больше отдыхать, по сравнению с обычным напряженным графиком Премьер-лиги
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