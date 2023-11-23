Мейсон Маунт не забивал и не ассистировал в матчах Премьер-лиги в 2023 году

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт не забивал и не отдавал результативных передач в матчах английской Премьер-лиги в течение 2023 года.

К "Ман Юнайтед" воспитанник академии "Челси" присоединился в летнее трансферное окно. С тех пор он провел за "красных дьяволов" восемь игр в рамках английской Премьер-лиги, на поле в среднем хавбек проводил по 50 минут. Последнее свое результативное действие Мейсон совершил в сентябре этого года, когда "Манчестер Юнайтед" играл с "Кристал Пэлас" (3:0) в Кубке Англии. Тогда англичанин записал на свой счет голевую передачу.

"Ман Юнайтед" после 12 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает шестое место в турнирной таблице. От лидирующего "Манчестер Сити" "красных дьяволов" отделяет семь очков.

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