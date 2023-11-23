  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мейсон Маунт не забивал и не ассистировал в матчах Премьер-лиги в 2023 году
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мейсон Маунт не забивал и не ассистировал в матчах Премьер-лиги в 2023 году

Англия

Полузащитник Юнайтед не имеет результативных действий в АПЛ в 2023 году

Мейсон Маунт не забивал и не ассистировал в матчах Премьер-лиги в 2023 году

Фото: пресслужби ФК "Манчестер Юнайтед"

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт не забивал и не отдавал результативных передач в матчах английской Премьер-лиги в течение 2023 года.

К "Ман Юнайтед" воспитанник академии "Челси" присоединился в летнее трансферное окно. С тех пор он провел за "красных дьяволов" восемь игр в рамках английской Премьер-лиги, на поле в среднем хавбек проводил по 50 минут. Последнее свое результативное действие Мейсон совершил в сентябре этого года, когда "Манчестер Юнайтед" играл с "Кристал Пэлас" (3:0) в Кубке Англии. Тогда англичанин записал на свой счет голевую передачу.

"Ман Юнайтед" после 12 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает шестое место в турнирной таблице. От лидирующего "Манчестер Сити" "красных дьяволов" отделяет семь очков.

Читайте также Маунт единственный из игроков Манчестер Юнайтед поблагодарил фанатов после поражения от Ньюкасла

По теме
yellow-arrow
Челси объявил о возвращении Кристофера Нкунку после травмы
yellow-arrow
Воронин в топ-5. FourFourTwo назвал свою версию худших трансферов Ливерпуля
yellow-arrow
Бывший игрок сборной Англии считает, что зимняя пауза в Бундеслиге даст Кейну преимущество
Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости