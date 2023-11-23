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FourFourTwo определил лучший трансфер в истории Арсенала

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Британское издание представило свой рейтинг

FourFourTwo определил лучший трансфер в истории Арсенала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших трансферов в истории лондонского "Арсенала". Лидером стал француз Тьерри Анри, который перешел в стан "канониров" из "Ювентуса" в 1999-м году.

Второе место в списке занял трансфер Патрика Виейра из "Милана" в 1996-м году. Замкнул тройку Иан Райт, которого лондонцы подписали из "Кристал Пэлас" в 1991-м году.

ТОП-10 лучших трансферов в истории "Арсенала" по версии FourFourTwo:

  1. Тьерри Анри, из "Ювентуса" в 1999 году
  2. Патрик Виейра, из "Милана" в 1996 году
  3. Иан Райт, из "Кристал Пэлас" в 1991 году
  4. Деннис Бергкамп, из "Интера" в 1995 году
  5. Дэвид Симэн, из "Куинз Парк Рейнджерс" в 1990 году
  6. Клифф Бастин, из "Эксетер Сити" в 1929 году
  7. Робер Пирес, из "Марселя" в 2000 году
  8. Сол Кэмпбелл, из "Тоттенхэма" в 2001 году
  9. Пат Дженнингс, из "Тоттенхэма" в 1977 году
  10. Фредрик Юнгберг, из "Хальмстада" в 1998 году

К слову, этим летом Тьерри Анри возглавил молодежную сборную Франции.

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Источник:
FourFourTwo
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