Официально: Ньюкасл Юнайтед начал процесс расширения стадиона Сент-Джеймс Парк



Генеральный директор Ньюкасл Юнайтед Даррен Илз объявил об официальном начале расширения их исторического стадиона "Сент-Джеймс Парк" до 52 300 мест.

За последний сезон клуб занял четвертое место в Премьер-лиге и квалифицировался в Лигу чемпионов. Это привело к увеличению спроса на билеты, и теперь клуб хочет расширить стадион.

"Учитывая наш спрос на билеты, то, что мы делаем, является целесообразным для стадиона, и мы ищем все возможные решения. Формальный процесс мы начали относительно давно. Я быстро понял, что каждый имеет свое видение того, что можно сделать, и каждый из нас является архитектором-любителем", - сказал Илз

Отметим, "Сент-Джеймс Парк" был расширен в 2000 году, а новый этап - планируется осуществить на фоне интереса и поддержки болельщиков