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Салах увлекся шахматами: Я хорошо играю. Надеюсь сыграть с Карлсеном, но против него ни у кого нет шансов

Англия

Мохамед рассказал об увлечении шахматами

Салах увлекся шахматами: Я хорошо играю. Надеюсь сыграть с Карлсеном, но против него ни у кого нет шансов

Фото: premierleague.com

UA-Футбол
Новина українською

Мохамед Салах рассказал об увлечении шахматами.

"Я играю в шахматы. Я пристрастился к ним. Ежедневно, буквально каждый день играю онлайн.

Я не указываю свое имя. Точнее, я указываю и добавляю цифры. Некоторые люди спрашивают: "Ты тот самый Мо Салах?". Я подтверждаю, а они отвечают: "Да ты обманываешь". А я говорю: "Да, обманываю".

Я хорошо играю. Я не Магнус Карлсен, но я хороший игрок. Против Магнуса шансов нет ни у кого, но, надеюсь, однажды мы сыграем", - сказал вингер "Ливерпуля", добавив, что его рейтинг Эло - около 1400.

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Источник:
Sky Sports Premier League
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