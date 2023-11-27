Салах увлекся шахматами: Я хорошо играю. Надеюсь сыграть с Карлсеном, но против него ни у кого нет шансов

Мохамед Салах рассказал об увлечении шахматами.

"Я играю в шахматы. Я пристрастился к ним. Ежедневно, буквально каждый день играю онлайн.

Я не указываю свое имя. Точнее, я указываю и добавляю цифры. Некоторые люди спрашивают: "Ты тот самый Мо Салах?". Я подтверждаю, а они отвечают: "Да ты обманываешь". А я говорю: "Да, обманываю".

Я хорошо играю. Я не Магнус Карлсен, но я хороший игрок. Против Магнуса шансов нет ни у кого, но, надеюсь, однажды мы сыграем", - сказал вингер "Ливерпуля", добавив, что его рейтинг Эло - около 1400.