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Манчестер Юнайтед интересуется голкипером Лацио Проведелем

Англия
Обновлено

МЮ начал интересоваться голкипером Серии А после подписания Онаны

Манчестер Юнайтед интересуется голкипером Лацио Проведелем

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Английский клуб МЮ проявил интерес к голкиперу Лацио Ивану Проведелю. Манчестер Юнайтед заинтересовался игроком сборной Италии, поскольку в клубе не довольны вратарем Андре Онана.

29-летнего игрока не продадут летом меньше чем за 35 млн. евро. Контракт с нынешним клубом истекает в июне 2027 года. Об этом сообщает Il Messaggero.

Отметим, что футболист был лучшим вратарем Серии А в сезоне 2022/23.

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Лацио (Рим) Манчестер Юнайтед Андре Онана
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Источник:
one football
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