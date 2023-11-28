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Манчестер Юнайтед интересуется голкипером Лацио Проведелем
МЮ начал интересоваться голкипером Серии А после подписания Онаны
Фото: Getty Images
Английский клуб МЮ проявил интерес к голкиперу Лацио Ивану Проведелю. Манчестер Юнайтед заинтересовался игроком сборной Италии, поскольку в клубе не довольны вратарем Андре Онана.
29-летнего игрока не продадут летом меньше чем за 35 млн. евро. Контракт с нынешним клубом истекает в июне 2027 года. Об этом сообщает Il Messaggero.
Отметим, что футболист был лучшим вратарем Серии А в сезоне 2022/23.
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Источник:one football
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