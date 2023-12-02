Челси – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Матчи лондонского "Челси" в этом сезоне почти никогда не разочаровывают. Разочаровать они могут разве что собственных болельщиков, но точно не нейтрального зрителя. В один день они обыгрывают "Тоттенхэм", затем проводят топ-матч против "Манчестер Сити", а затем бездарно проигрывают "Ньюкаслу".

Угадать, в какой форме выйдет команда Почеттино на следующий матч практически невозможно. Поэтому и предсказать результат матча с "Брайтоном" также чрезвычайно трудно, от этого игра будет лишь интереснее.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 3 декабря.

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