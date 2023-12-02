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Челси – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Каким предстанет перед нами "Челси" на этот раз?

Челси – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Матчи лондонского "Челси" в этом сезоне почти никогда не разочаровывают. Разочаровать они могут разве что собственных болельщиков, но точно не нейтрального зрителя. В один день они обыгрывают "Тоттенхэм", затем проводят топ-матч против "Манчестер Сити", а затем бездарно проигрывают "Ньюкаслу".

Угадать, в какой форме выйдет команда Почеттино на следующий матч практически невозможно. Поэтому и предсказать результат матча с "Брайтоном" также чрезвычайно трудно, от этого игра будет лишь интереснее.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 3 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Челси" — "Брайтон"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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