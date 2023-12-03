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МЮ не может победить на выезде команду из топ-8 АПЛ с октября 2021-го года

Англия
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Тен Хаг прокомментировал неудачу

МЮ не может победить на выезде команду из топ-8 АПЛ с октября 2021-го года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" не может победить на выезде у команд из топ-8 АПЛ с октября 2021-го года. В последний раз "манкунианцы" побеждали еще при каденции Оле-Гуннара Сульшера в октябре 2021-го. Тогда они одолели "шпор" со счетом 3:0.

Наставник МЮ Эрик тен Хаг прокомментировал данную статистику:

"Ни одной победы против команды из топ-8 на выезде более двух лет? Я ждал этого вопроса. Я знаю, что ваша работа заключается в том, чтобы такое замечать...

У нас есть проблема, и мы должны ее преодолеть.", - сказал наставник "красных дьяволов".

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 7-ю позицию в чемпионате Англии.

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Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
twitter.com
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