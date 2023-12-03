АПЛ. Челси – Брайтон 3:2. Выстраданная, но заслуженная победа лондонцев

Как и перед каждым матчем с участием "Челси", мы задаемся вопросом, каким предстанет перед нами лондонский коллектив на этот раз. Это всегда интригует, это всегда сюрприз для всех, такое впечатление, что и для самих игроков команды Почеттино. Вот что точно никогда не удивляет, так это красные карточки в противостоянии между "Челси" и "Брайтоном", без них обычно не обходится и это уже аксиома, впрочем мы немного забегаем вперед.

Проблем с составом у "синих" накануне матча стало больше: Коул Палмер получил повреждение, из-за которого не смог выйти в стартовом составе, а на обоих флангах обороны пришлось использовать центральных защитников: Колвилла и Дисаси, ведь других опций вроде как и не было. Что касается сюрпризов от Де Дзерби, то стоит отметить отсутствие Коару Митомы и Жоао Педро со стартовых минут, оба начали матч на скамейке запасных.

Начался матч активным прессингом от "Брайтона", который однако не знал, как после своего же отбора на чужой половине поля продолжить атаки и довести их хотя бы до удара. "Челси" также пытался прессинговать своих оппонентов, но активности слегка не хватало.

Однако что интересно, сегодня хозяева "Стэмфорд Бридж" не транжирили моменты, как они это любят делать, сегодня они реализовывали почти все, что создавали, по крайней мере в первом тайме. За короткий отрезок они забили два практически идентичных мяча. После угловых круглый доходил на дальнюю штангу, с которой уже доставлялся во вратарскую площадку и там подачи успешно замыкались. В первом случае голевая от Бадиашиля и гол от Энцо Фернандеса (его первый гол в АПЛ), а во втором - голевая от Джексона и гол от Леви Колвилла, который решил не праздновать взятие ворот своей бывшей команды.

Реальных атак от "Брайтона" в первом тайме мы практически не видели, особенно их ошарашили два пропущенных мяча, но в концовке игра перевернулась вверх тормашками, ведь Факундо Буонанотте в достаточно простой ситуации воспользовался пассивностью Бадиашиля и Колвилла и пробил точно в дальний угол ворот фактически из пределов штрафной площадки. 2:1 и на этом проблемы для "синих" не закончились. Конор Галлахер, который с самого начала выглядел более чем заведенным, сначала сфолил в центре поля на желтую карточку, но это его не остановило и грубости со стороны капитана "Челси" продолжились. Все это закончилось логичной второй желтой карточкой для Конора, который пошел в необдуманный подкат в центре поля против Билли Гилмора. Глупость да и только. Второй тайм "синим" пришлось играть в меньшинстве, что значительно уменьшало их шансы на успех.

И действительно, дальше матч пошел по тому сценарию, которого следовало ожидать: "чайки" полетели сравнивать, а хозяева поля пытались всеми силами удерживать добытый победный счет. Несколько неплохих атак и подходов закончились контратакой "Челси", во время которой Михаил Мудрик выбегал на свидание с голкипером, но Джеймс Милнер сбил украинца в штрафной площадке. После просмотра ВАР арбитр назначил пенальти, который реализовал Энцо Фернандес. Второй гол аргентинца сегодня и вообще в АПЛ, ну а Михаил заработал этот пенальти, поэтому сыграл важную роль в эпизоде.

"Челси" в меньшинстве восстановил преимущество в 2 гола, но до конца встречи времени еще хватало, им нужно было и в дальнейшем удерживать преимущество без своего капитана, а учитывая активность Кайседо, который также просился на вторую желтую карточку, были опасения, что "синие" вообще останутся вдевятером.

Тем не менее команда Роберто Де Дзерби продолжила свое давление и продолжила искать свой гол. Чем ближе было к финальному свистку, тем больше опасных моментов мы видели у ворот Санчеса, в один момент "синие" просто согласились на то, что им стоит отбиваться и забыть даже о намеках на контратаки. Несколько сейвов от Роберта, но после серии угловых "Брайтон" все же нашел свой второй гол. Подача с углового от Паскаля Гросса и удар головой от Жоао Педро в дальний угол получился очень красивым. 3:2.

До конца матча сердца болельщиков "Челси" еще изрядно постучали, ведь моментов у ворот Роберта Санчеса хватало. "Брайтон" давил и хотел сравнять, а "синие" были в меньшинстве и логично держались изо всех сил. И они удержались. Подобные победы действительно важны для команды Почеттино. Обычно они или легко выигрывают, или с разгромом проигрывают, а вот таких выстраданных побед сразу и вспомнить трудно. Подобные матчи точно обучают и поднимают боевой дух. Ну а "чайкам" можно поблагодарить за попытку, они могут и должны играть лучше, сегодня почти все свои моменты они создали исключительно играя в большинстве.

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Челси" — "Брайтон" 3:2

Голы: Фернандес (17, 65, с пенальти), Колвилл (21) — Буонанотте (43), Педро (90+2)

"Челси": Санчес — Дисаси, Бадиашиль, Силва, Колвилл — Фернандес, Кайседо — Стерлинг (Палмер, 66), Галлахер, Мудрик (Броя, 81) — Джексон (Маатсен, 72)

"Брайтон": Стил — Уэлтман, ван Хеке, Игорь (Бейкер-Боайти, 84), Гиншелвуд (Педро, 57) — Балеба (Гросс, 58), Гилмор — Буонанотте (Митома, 57), Лаллана (Милнер, 57), Адингра — Фергюсон

Предупреждения: Галлахер (31), Кайседо (52), Фернандес (60), Санчес (88) — Гиншелвуд (45+6), Игорь (58), Гросс (60), Милнер (64), Педро (90+14)

Удаление: Галлахер (45)