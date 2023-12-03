  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. 121 миллион евро за трансфер уже работают? Энцо забил дебютный гол за Челси в АПЛ в 31 матче
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

121 миллион евро за трансфер уже работают? Энцо забил дебютный гол за Челси в АПЛ в 31 матче

Англия

Ранее он отмечался только в Кубке лиги

121 миллион евро за трансфер уже работают? Энцо забил дебютный гол за Челси в АПЛ в 31 матче

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 14 тура Английской Премьер-лиги "Челси" дома принимает "Брайтон". Счет в этой встрече открыл Энцо Фернандес.

На 17-й минуте матча аргентинец головой переправил мяч в ворота после ассиста Бадьяшиля. Для Энцо этот гол стал первым в АПЛ за его карьеру.

В общей сложности с прошлой зимы он провел 31 матч в составе "пенсионеров" в чемпионате. На его счету три ассиста в рамках внутреннего первенства. Также Фернандес забил один гол в трех матчах Кубка лиги и не отличился ни одним результативным действием в четырех поединках Лиги чемпионов.

Напомним, что в январе 2023 года "Челси" заплатил "Бенфике" за трансфер Энцо Фернандеса 121 миллион евро.

После первого тайма в матче между “пенсионерами” и “чайками” счет 2:1. Следить за ходом событий поединка можно в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
Центральная игра тура. Манчестер Сити - Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Михаил Мудрик заработал пенальти в матче с Брайтоном
yellow-arrow
Манчестер Сити - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Энцо Фернандес
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости