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121 миллион евро за трансфер уже работают? Энцо забил дебютный гол за Челси в АПЛ в 31 матче
Ранее он отмечался только в Кубке лиги
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 14 тура Английской Премьер-лиги "Челси" дома принимает "Брайтон". Счет в этой встрече открыл Энцо Фернандес.
На 17-й минуте матча аргентинец головой переправил мяч в ворота после ассиста Бадьяшиля. Для Энцо этот гол стал первым в АПЛ за его карьеру.
В общей сложности с прошлой зимы он провел 31 матч в составе "пенсионеров" в чемпионате. На его счету три ассиста в рамках внутреннего первенства. Также Фернандес забил один гол в трех матчах Кубка лиги и не отличился ни одним результативным действием в четырех поединках Лиги чемпионов.
Напомним, что в январе 2023 года "Челси" заплатил "Бенфике" за трансфер Энцо Фернандеса 121 миллион евро.
После первого тайма в матче между “пенсионерами” и “чайками” счет 2:1. Следить за ходом событий поединка можно в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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