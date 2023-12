Сон Хин Мин оформил дубль за три минуты: забил в ворота Манчестер Сити, а затем и в свои

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" встречаются в рамках 14 тура АПЛ. События в этом поединке начали развиваться очень быстро. У них был один ярко выраженный главный персонаж.

На шестой минуте Сон Хин Мин завершил быструю контратаку "шпор", открыв счет во встрече. Через 137 секунд цифры на табло были уже равными: тот же кореец срезал мяч в свои ворота после подачи со стандарта.

OptaJoe сообщает, что за всю историю АПЛ Сон стал лишь вторым игроком, который оформил гол и автогол в первые 10 минут матча после Гарета Берри, сделавшего это в поединке "Астон Вилла" – "Чарльтон" в 1999 году.

