Пеп о сорванной атаке в конце матча: Судья свистит, перед этим дав продолжить игру. Не понимаю этого

На 4-й добавленной ко второму тайму минуте защитник "Тоттенхэма" Эмерсон сфолил на форварде "горожан" Холанде. Арбитр Саймон Хупер сначала не остановил игру, однако вскоре все же дал свисток - в этот момент Джек Грилиш выбегал один на один с вратарем "шпор".

Матч 14-го тура АПЛ завершился вничью - 3:3.