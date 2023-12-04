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Пеп о сорванной атаке в конце матча: Судья свистит, перед этим дав продолжить игру. Не понимаю этого
Гвардиола не стал говорить о спорных моментах в конце игры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На 4-й добавленной ко второму тайму минуте защитник "Тоттенхэма" Эмерсон сфолил на форварде "горожан" Холанде. Арбитр Саймон Хупер сначала не остановил игру, однако вскоре все же дал свисток - в этот момент Джек Грилиш выбегал один на один с вратарем "шпор".
Матч 14-го тура АПЛ завершился вничью - 3:3.
"Следующий вопрос. Я не хочу давать комментарий в стиле Микеля Артеты.
Непросто просматривать повтор. Судья решает свистнуть, перед этим разрешив продолжить игру. Свисток идет после паса [Холанда], я не понимаю этого", - заявил главный тренер "Ман Сити" в эфире Sky Sports.
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