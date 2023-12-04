Шеффилд Юнайтед собирается уволить главного тренера

"Шеффилд Юнайтед" сегодня может уволить главного тренера команды Пола Хекингботтома, сообщает The Telegraph. Это будет первая тренерская отставка АПЛ в этом сезоне.

46-летний Хекингботтом работал с "клинками" с ноября 2021 года. В то время "Шеффилд Юнайтед" пребывал в Чемпионшипе. За два сезона он помог команде вернуться в элитный дивизион Англии.

Сейчас "Шеффилд Юнайтед" идет на последнем, 20-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав лишь 5 очков в 14 матчах.

Отмечается, что английского специалиста в этой должности заменит Крис Уайлдер. Он уже тренировал "Шеффилд Юнайтед" в период с 2016 по 2021 год.