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Аутсайдер АПЛ объявил о назначении нового тренера
"Шеффилд Юнайтед" вернул старого тренера
Фото: Шеффилд Юнайтед
"Шеффилд Юнайтед" недолго оставался без рулевого после увольнения Пола Хекингботтома. Клуб уже представил нового "старого" тренера. Команду возглавил Крис Уайлдер.
56-летний специалист заключил контракт до лета 2025 года.
Ранее Уайлдер уже занимал этот пост с 2016 по 2021 год. После этого он успел потрудиться в "Мидлсбро" и "Уотфорде".
Напомним, сейчас "Шеффилд Юнайтед" идет на последнем, 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав лишь 5 очков в 14 матчах.
Chris Wilder is the new manager of Sheffield United.— Sheffield United (@SheffieldUnited) December 5, 2023
Former Blades favourite Wilder returns on a contract until the summer of 2025. Alan Knill, Matt Prestridge and former Republic of Ireland international Keith Andrews will assist Wilder.#SUFC ????
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