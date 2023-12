Аутсайдер АПЛ объявил о назначении нового тренера

"Шеффилд Юнайтед" недолго оставался без рулевого после увольнения Пола Хекингботтома. Клуб уже представил нового "старого" тренера. Команду возглавил Крис Уайлдер.

56-летний специалист заключил контракт до лета 2025 года.

Ранее Уайлдер уже занимал этот пост с 2016 по 2021 год. После этого он успел потрудиться в "Мидлсбро" и "Уотфорде".

Напомним, сейчас "Шеффилд Юнайтед" идет на последнем, 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав лишь 5 очков в 14 матчах.

Chris Wilder is the new manager of Sheffield United.



Former Blades favourite Wilder returns on a contract until the summer of 2025. Alan Knill, Matt Prestridge and former Republic of Ireland international Keith Andrews will assist Wilder.#SUFC ????