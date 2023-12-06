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Аутсайдер АПЛ объявил о назначении нового тренера

Англия

"Шеффилд Юнайтед" вернул старого тренера

Аутсайдер АПЛ объявил о назначении нового тренера

Фото: Шеффилд Юнайтед

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"Шеффилд Юнайтед" недолго оставался без рулевого после увольнения Пола Хекингботтома. Клуб уже представил нового "старого" тренера. Команду возглавил Крис Уайлдер.

56-летний специалист заключил контракт до лета 2025 года.

Ранее Уайлдер уже занимал этот пост с 2016 по 2021 год. После этого он успел потрудиться в "Мидлсбро" и "Уотфорде".

Напомним, сейчас "Шеффилд Юнайтед" идет на последнем, 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав лишь 5 очков в 14 матчах.

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Шеффилд Юнайтед Крис Уайлдер
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Источник:
Шеффилд Юнайтед
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