Тоттенхэм – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.23

Английская Премьер-лига, 15 тур

7 декабря, 22:15. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Грэм Солсбери

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Тоттенгем - Вест Гем Смотреть трансляцию

В рамках АПЛ Лондонское дерби – не редкость, ведь больше трети клубов чемпионата представляют столицу. Сегодня также сойдутся команды из главного города Англии. Однако это те коллективы, у которых есть амбиции попадания в еврокубки.

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Новости Тоттенхэма

На минувших выходных "шпоры" выдали первую за четыре матча более-менее нормальную игру. Лондонцы посетили "Этихад" в "Манчестер Сити", откуда смогли вывезти ничью. Результат удовлетворительный, тем более что один зачетный пункт был вырван на 90 минуте благодаря голу Кулусевского. Но "горожане" явно преобладали над командой Постекоглу.

До этого трижды подряд "Тоттенхэм" проиграл. Во всех трех поединках лондонцы забивали первыми, а в итоге пропустили восемь голов и не заработали ни одного очка. Такие результаты выбили "шпор" из зоны Лиги чемпионов. Уже сегодня туда подопечные Постекоглу могут вернуться, однако при слишком мечтательных раскладах: нужно побеждать с разницей в 11 мячей. Но по крайней мере сравняться по очкам с четвертым "Манчестер Сити" и подойти к "Арсеналу" на расстояние шести зачетных пунктов благодаря любой победе вполне реально.

Кадры хозяев

Неудачные результаты были вызваны в том числе потерями. Переполненный лазарет, дисквалификации и удаления не позволяли нормально проводить завершение встреч. С травмированными проблемами меньше не стало, но хоть все свои наказания за желтые и красные "шпоры" отбыли. Вне игры из-за повреждений до сих пор находятся очень многие игроки: Перишич, Бентанкур, Соломон, ван дер Вен, Уайтмен, Сессеньон, Дайер и Сарр.

Новости Вест Хэма

"Молотобойцы" в этом сезоне выступают значительно лучше, чем в прошлом. Это если принимать во внимание английские соревнования, ведь прошлую Лигу конференций "Вест Хэм" выиграл. Мойес летом 2022 года немного обновил состав, поэтому ему потребовалось время на смены. Руководство доверилось шотландцу, за что сначала он вознаградил их первым евротрофеем в истории, а теперь позицией крепкого середняка. Согласитесь, после болтания вблизи зоны вылета – это неплохой результат.

Амбиции на еврокубки у "молотобойцев" все еще есть. До шестого "Манчестер Юнайтед" всего шесть очков с матчем в запасе. "Вест Хэм" набрал за последние три поединка в АПЛ семь зачетных пунктов из девяти возможных. Однако это были результаты, вырванные "на зубах". Ни один матч не дался легко, а победы были добытые на последних минутах.

Кадры гостей

По сравнению со "шпорами" у Мойеса прекрасная ситуация с подопечными. В лазарете находится только Майкл Антонио из-за травмы колена.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Вест Хэма

Последние пять встреч хозяев

03.12. Манчестер Сити – Тоттенхэм 3:3 (АПЛ)

26.11. Тоттенхэм – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)

11.11. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)

06.11. Тоттенхэм – Челси 1:4 (АПЛ)

27.10. Кристал Пэлас – Тоттенхэм 1:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

03.12. Вест Хэм – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)

30.11. Бачка-Топола – Вест Хэм 0:1 (Лига Европы)

25.11. Бернли – Вест Хэм 1:2 (АПЛ)

12.11. Вест Хэм – Ноттингем Форест 3:2 (АПЛ)

09.11. Вест Хэм – Олимпиакос 1:0 (Лига Европы)

Последние пять встреч между командами

18.07.23. Вест Хэм – Тоттенхэм 3:2 (ТМ)

19.02.23. Тоттенхэм – Вест Хэм 2:0 (АПЛ)

31.08.22. Вест Хэм – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)

20.03.22. Тоттенхэм – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)

22.12.21. Тоттенхэм – Вест Хэм 2:1 (Кубок лиги)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 15 11 3 1 33 - 14 36 2 Ливерпуль 15 10 4 1 34 - 14 34 3 Астон Вилла 15 10 2 3 34 - 20 32 4 Манчестер Сити 15 9 3 3 36 - 17 30 5 Тоттенхэм Тоттенхэм 14 8 3 3 28 - 20 27 6 Манчестер Юнайтед 15 9 0 6 18 - 18 27 7 Ньюкасл 14 8 2 4 32 - 14 26 8 Брайтон 15 7 4 4 32 - 27 25 9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 14 6 3 5 24 - 24 21 10 Челси 15 5 4 6 26 - 24 19 11 Брентфорд 15 5 4 6 23 - 21 19 12 Фулхэм 15 5 3 7 21 - 26 18 13 Вулверхэмптон 15 5 3 7 20 - 25 18 14 Кристал Пэлас 15 4 4 7 14 - 21 16 15 Борнмут 15 4 4 7 18 - 30 16 16 Ноттингем Форест 15 3 4 8 16 - 27 13 17 Лутон Таун 15 2 3 10 16 - 30 9 18 Эвертон 14 5 2 7 15 - 20 7 19 Бернли 15 2 1 12 15 - 33 7 20 Шеффилд Юнайтед 15 1 2 12 11 - 41 5

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Вест Хэм

Прогноз матча Тоттенхэм – Вест Хэм от UA-Football

Сегодня должен быть боевой поединок. "Шпоры" играют дома, лучше смотрятся в первом тайме. В то же время “Вест Хэм” делает ставку на вторую половину встречи. Обе команды сегодня могут победить, но до перерыва вести в счете должны хозяева. Прогноз: Победа "Тоттенхэма" в первом тайме (Кф 2,25).