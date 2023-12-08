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Магуайр - лидер по блокировкам и 2-й по выигранным верховым единоборствам в ноябре

Англия

Магуайр признан лучший игрок АПЛ в ноябре

Магуайр - лидер по блокировкам и 2-й по выигранным верховым единоборствам в ноябре

Getty Images / Global Images Ukraine

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Харри Магуайр признан лучшим игроком АПЛ по итогам ноября.

30-летний защитник принял участие во всех трех матчах "МЮ" в ноябре, каждый из которых Харри провел целиком. В ноябре "МЮ" ни разу не пропустил в АПЛ.

Магуайр совершил наибольшее количество блокировок, он пятый по количеству выносов и на втором месте по количеству выигранных воздушных единоборств.

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Источник:
premierleague
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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