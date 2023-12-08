Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Магуайр - лидер по блокировкам и 2-й по выигранным верховым единоборствам в ноябре
Магуайр признан лучший игрок АПЛ в ноябре
Getty Images / Global Images Ukraine
Харри Магуайр признан лучшим игроком АПЛ по итогам ноября.
30-летний защитник принял участие во всех трех матчах "МЮ" в ноябре, каждый из которых Харри провел целиком. В ноябре "МЮ" ни разу не пропустил в АПЛ.
Магуайр совершил наибольшее количество блокировок, он пятый по количеству выносов и на втором месте по количеству выигранных воздушных единоборств.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:premierleague
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- Шахтер выбрал стадион, на котором будет проводить домашние матчи весной в еврокубках
- УПЛ почти каждый день, наши в топ-чемпионатах. Расписание футбола на четвертое - десятое декабря
- Худший показатель за 535 матчей. Ман Сити Гвардиолы установил антирекорд в игре с Виллой
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн