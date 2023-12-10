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Варан может покинуть Манчестер Юнайтед уже в январе. У него плохие отношения с тен Хагом

Англия
Обновлено

У "манкунианцев" нездоровая атмосфера

Варан может покинуть Манчестер Юнайтед уже в январе. У него плохие отношения с тен Хагом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан может покинуть английский клуб уже в январе. Об этом сообщает Николо Скира.

У него плохие отношения с главным тренером команды тен Хагом. Инсайдер не уточнил, что именно послужило причиной этого.

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В текущем сезоне Варан провел 12 матчей во всех турнирах и отличился одним голом. В ноябре-декабре он только однажды выходил в стартовом составе.

Также за этот период француз дважды не попадал в заявку команды и четырежды проводил матч на скамейке для запасных. Отметим, что во вчерашней встрече против “Борнмута” в центре обороны появился Люк Шоу.

Варан присоединился к "Ман Юнайтед" летом 2021 года, перейдя из "Реала" за 40 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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