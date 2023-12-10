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АПЛ. Манчестер Сити одержал волевую победу над аутсайдером, Фулхэм забил пять голов Вест Хэму

Англия
Обновлено

"Горожане" едва снова не потеряли очки

АПЛ. Манчестер Сити одержал волевую победу над аутсайдером, Фулхэм забил пять голов Вест Хэму

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 16 тур

"Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный арбитр: Тим Робинсон

Несколько дней назад "Лутон" неплохо смотрелся в матче против действующего серебряного призера АПЛ "Арсенала". "Шляпники" даже вели в счете, но в итоге уступили. Сегодня сценарий поединка имел схожие нотки, однако в соперниках был уже действующий чемпион лиги.

В стартовом составе "Манчестер Сити" не оказался Эрлинг Холанд. Он попал в лазарет еще после матча с "Астон Виллой", о чем заявил Гвардиола сегодня перед поединком. Потеря норвежца была проблемой для "горожан".

Гости не могли найти завершение атаки. Гвардиол и Аке много подавали в чужую штрафную, однако никто из игроков "Сити" не мог выиграть верховую борьбу. Прострелы тоже к опасности не приводили. Надо было возвращаться в тот футбол, в который играла команда Гвардиолы до прихода Холанда: больше позиционных атак.

В первом тайме трижды гости реально угрожали воротам соперника. Два раза спасал голкипер Каминский, который снова провел отличный матч. Также однажды Альварес после комбинации с Грилишем не попал в створ с хорошей позиции.

Конец тайма был довольно спокойным: команды готовились к перерыву и установкам тренеров. Однако в компенсированное время хозяева открыли счет. Таунсенд подал с правого фланга, Адебайо выиграл верховую борьбу у Диаша и головой пробил мимо голкипера. Во втором матче подряд забил нападающий.

Небольшой стадион у "Лутона". Интересно, было ли слышно всем, насколько сильно Гвардиола кричит в перерыве? Потому что нужно было немного больше, чем "взбодрить" своих игроков испанскому тренеру в раздевалке.

В конце концов гостей прорвало. Снова “Лутон” оказался не готов целый матч противостоять гораздо более сильному сопернику. На 60-й минуте Диаш своим ударом чуть не сломал перекладину, а через две минуты гости сравняли счет. Все началось с отбора Родри (ну а кого еще?) и точным ударом Силвы под левую штангу. Бернарду последний раз забивал 4 ноября – тогда и была крайняя победа "Сити" в АПЛ. Сегодня история повторилась.

Победный гол в свой актив записал Грилиш. Он замкнул отличную прострельную передачу от Альвареса. Джек тоже забил во втором подряд для себя матче. Это его единственные два гола в этом чемпионате.

Сити побеждает, но остается на четвертом месте. До третьей "Астон Виллы" два очка, до первого "Ливерпуля" – четыре зачетных пункта. "Лутон" продолжает находиться в зоне вылета.

"Лутон" - "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Адебайо 45+2 – Силва 62, Грилиш 65

Лутон: Камински – Менги, Локьер (Кларк 90), Белл – Даути, Накамба (Локонга 72), Баркли, Джайлс (Чонг 84) – Таунсенд (Моррис 72), Адебайо, Браун

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол (Стоунс 69) – Родри, Ковачич (Нунеш 83) – Б. Силва, Фоден (Аканджи 90+3), Грилиш – Альварес

Предупреждения: Накамба 58, Даути 77 – Родри 73

"Вест Хэм" до этого матча имел в активе пять побед в шести поединках. Однако лондонские дерби никого не щадят. Сегодня "молотобойцы" были разбиты наголову.

Еще до перерыва "Фулхэм" трижды расписался в воротах гостей. На этом матч можно было и завершать, ведь с каждым голом воодушевление "Вест Хэма" уменьшалось. Красивым получился четвертый гол “дачников": Уилсон классно положил мяч в девятку через 15 минут после выхода на замену.

Гол престижа гостям не удался. Вместо этого хозяева забили пятый. Самое большое поражение в этом сезоне для Мойеса.

“Фулхэм” – “Вест Хэм” 5:0

Голы: Хименес 22, Виллиан 31, Адарабиойо 40, Уилсон 60, Карлос 89

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