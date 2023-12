АПЛ. Манчестер Сити одержал волевую победу над аутсайдером, Фулхэм забил пять голов Вест Хэму

Английская Премьер-лига, 16 тур

"Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный арбитр: Тим Робинсон

Несколько дней назад "Лутон" неплохо смотрелся в матче против действующего серебряного призера АПЛ "Арсенала". "Шляпники" даже вели в счете, но в итоге уступили. Сегодня сценарий поединка имел схожие нотки, однако в соперниках был уже действующий чемпион лиги.

В стартовом составе "Манчестер Сити" не оказался Эрлинг Холанд. Он попал в лазарет еще после матча с "Астон Виллой", о чем заявил Гвардиола сегодня перед поединком. Потеря норвежца была проблемой для "горожан".

Гости не могли найти завершение атаки. Гвардиол и Аке много подавали в чужую штрафную, однако никто из игроков "Сити" не мог выиграть верховую борьбу. Прострелы тоже к опасности не приводили. Надо было возвращаться в тот футбол, в который играла команда Гвардиолы до прихода Холанда: больше позиционных атак.

В первом тайме трижды гости реально угрожали воротам соперника. Два раза спасал голкипер Каминский, который снова провел отличный матч. Также однажды Альварес после комбинации с Грилишем не попал в створ с хорошей позиции.

Конец тайма был довольно спокойным: команды готовились к перерыву и установкам тренеров. Однако в компенсированное время хозяева открыли счет. Таунсенд подал с правого фланга, Адебайо выиграл верховую борьбу у Диаша и головой пробил мимо голкипера. Во втором матче подряд забил нападающий.

Небольшой стадион у "Лутона". Интересно, было ли слышно всем, насколько сильно Гвардиола кричит в перерыве? Потому что нужно было немного больше, чем "взбодрить" своих игроков испанскому тренеру в раздевалке.

В конце концов гостей прорвало. Снова “Лутон” оказался не готов целый матч противостоять гораздо более сильному сопернику. На 60-й минуте Диаш своим ударом чуть не сломал перекладину, а через две минуты гости сравняли счет. Все началось с отбора Родри (ну а кого еще?) и точным ударом Силвы под левую штангу. Бернарду последний раз забивал 4 ноября – тогда и была крайняя победа "Сити" в АПЛ. Сегодня история повторилась.

Победный гол в свой актив записал Грилиш. Он замкнул отличную прострельную передачу от Альвареса. Джек тоже забил во втором подряд для себя матче. Это его единственные два гола в этом чемпионате.

Сити побеждает, но остается на четвертом месте. До третьей "Астон Виллы" два очка, до первого "Ливерпуля" – четыре зачетных пункта. "Лутон" продолжает находиться в зоне вылета.

"Лутон" - "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Адебайо 45+2 – Силва 62, Грилиш 65

Лутон: Камински – Менги, Локьер (Кларк 90), Белл – Даути, Накамба (Локонга 72), Баркли, Джайлс (Чонг 84) – Таунсенд (Моррис 72), Адебайо, Браун

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол (Стоунс 69) – Родри, Ковачич (Нунеш 83) – Б. Силва, Фоден (Аканджи 90+3), Грилиш – Альварес

Предупреждения: Накамба 58, Даути 77 – Родри 73

"Вест Хэм" до этого матча имел в активе пять побед в шести поединках. Однако лондонские дерби никого не щадят. Сегодня "молотобойцы" были разбиты наголову.

Еще до перерыва "Фулхэм" трижды расписался в воротах гостей. На этом матч можно было и завершать, ведь с каждым голом воодушевление "Вест Хэма" уменьшалось. Красивым получился четвертый гол “дачников": Уилсон классно положил мяч в девятку через 15 минут после выхода на замену.

How fun are @FulhamFC right now? ???? pic.twitter.com/OC8PVSl8aI