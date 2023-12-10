Каземиро близок к восстановлению от травмы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро получил травму лодыжки в октябре, во время матчей сборных. После того он пропустил 3 матча "МЮ", сыграл тайм с "Ньюкаслом", и исчез уже на 8 игр подряд.

Однако, скоро мы снова сможем увидеть бразильца в игре. Клуб сообщает, что Каземиро начал индивидуальные тренировки на поле.

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В текущем сезоне игрок провел за "красных дьяволов" 12 матчей, в которых забил четыре гола и отдал один ассист.