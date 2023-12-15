АПЛ. Ноттингем Форест – Тоттенхэм 0:2. Шпоры не потерялись в темном лесу

Обе команды проходят (хотя "шпоры", возможно, уже прошли) кризисный период. Результаты "лесников" точно не впечатляют, они проиграли 4 из последних 5 матчей, правда именно в прошлом туре добыли ничью против "Вест Хэма", что уже расценивалось как шаг вперед. Похожая история была и у "Тоттенхэма", ведь команда Анге Постекоглу одержала первую победу за 6 матчей как раз в прошлом туре, когда играла с "Ньюкаслом".

Формально, "шпоры" вернулись на победный путь, а "Ноттингем" — свернул с пути постоянных поражений. Продолжить собирать очки было чрезвычайно важным в контексте психологии обоих коллективов, особенно это касается "лесников", в которых главный тренер Стив Купер уже в шаге от увольнения, если верить информации из английских таблоидов.

Забегая вперед, подопечные Купера не разочаровали, но и не удивили каким-то особым перформансом. Игра началась и проходила почти весь первый тайм по ожидаемому сценарию: владение и активные попытки атаковать на стороне "Тоттенхэма", а хозяева поля рассчитывали на контратаки. Принцип контратак может быть действенным, если уметь ими пользоваться, но при этом нужно безошибочно отыграть в обороне, чего "Форест" обеспечить не смогли.

Сразу несколько моментов в первом тайме создали гости, в частности остро пробивали Кулусевски и Сон, но первому не хватило точности, а выстрел второго парировал Мэтт Тернер. Несмотря на инициативу, которой владели "шпоры", чувствовалось, что им не хватает чего-то нестандартного, какого-то паса, который дезориентировал бы всех, потому что те простые подходы, которые мы видели в их исполнении, достаточно легко съедались подопечными Стива Купера.

У "Ноттингема" за первую половину встречи почти ничего не запомнилось, а интересные выходы в контратаки если и происходили, то постоянно завершались поднятым флажком от лайнсмена. Возможно, нечто подобное мы бы наблюдали и во второй половине встречи, если бы в компенсированное арбитром время Ришарлисон не замкнул классную подачу от Кулусевски с правого фланга. Четкое исполнение от бразильца и преимущество в счете заставило Постекоглу немного по-другому взглянуть на дальнейшую стратегию его команды в рамках матча. Конечно, свое влияние на это имела и травма Бреннана Джонсона в середине первого тайма, валлиец вынужденно покинул поле и вместо него вышел Оливер Скипп.

Во второй половине встречи "лесники" начали играть намного агрессивнее и вернули себе большой процент владения мячом. Также подопечные Постекоглу потеряли собственную остроту и начали частенько ошибаться, теряя мяч в простых ситуациях. Вместе с этим пришли и острые моменты, один из которых завершился голом Энтони Эланги, впрочем в том моменте гостей спас небольшой офсайд у шведа.

Стоит отметить, что "Тоттенхэм" показал великолепную реакцию на тот пропущенный гол, который в итоге не засчитали. Такое впечатление, что это подействовало на них как холодный душ: снова активность, снова острота и четкость в действиях. Но забить второй гол им помог Мэтт Тернер, который неточно вынес мяч точно на Деяна Кулусевски. Еще один швед, участвовавший в этой игре, прошел вперед и с острого угла пробил точно в Тернера, но голкипер "Ноттингема" сегодня явно был не в форме, он пропустил этот мяч. 0:2.

Впоследствии, уже по традиции этого сезона, "Тоттенхэм" остался в меньшинстве. Ив Биссума пошел на чрезвычайно необдуманный шаг, когда высоко выставил ногу в борьбе за мяч. Сначала Джарред Джиллетт наградил его желтой, но после просмотра ВАР изменил свое решение и удалил малийца. Это уже вторая красная для Биссума в этом сезоне.

Однако активные попытки "лесников" воспользоваться большинством и отыграться не воплотились в забитые голы, слишком много суеты, их наказали за ошибки, но они на это ответить не смогли. Тяжелая победа команды Постекоглу, которая одерживает вторую победу подряд после серии неудачных матчей, но подумать все равно есть над чем. Что касается "Ноттингема", то несмотря на поражение, с увольнением Стива Купера можно подождать, команда точно не выглядит обреченной.

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Ноттингем Форест" — "Тоттенхэм" 0:2

Голы: Ришарлисон (45+2), Кулусевски (65)

*На 58-й минуте гол Энтони Эланги был отменен из-за офсайда

"Ноттингем Форест": Тернер — Боли (Данилу, 68), Мурильо, Ниакате — Уильямс, Йейтс, Мангала (Хадсон-Одои, 83), Куяте (Вуд, 68), Тоффоло — Эланга, Гиббс-Уайт

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, Дэвис, Удоджи — Сарр, Биссума — Джонсон (Скипп, 32), Кулусевски (Велис, 90+9), Сон (Роял, 88) — Ришарлисон (Гойбьерг, 72)

Предупреждения: Мурильо (82), Тоффоло (90) — Удоджи (42), Сарр (54), Дэвис (74), Сон (79)

Удаление: Биссума (70)