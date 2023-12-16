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Ангелос Постекоглу о Ришарлисоне: Я доволен тем, как он работает на тренировках
Тренер шпор о работа бразильского нападающего
Фото: Football Insider
Вчера состоялся матч "Ноттингем Форест" - "Тоттенхэм" 0:2. Один из голов забил бразильский нападающий Ришарлисон. Главный тренер "Тоттенхэма" Ангелос Постекоглу прокомментировал действия бразильца на поле:
"Ришарлисон - монстр вратарской игры. Я очень доволен тем, как он работает на тренировках, и был уверен, что он выйдет и сделает свою работу", — приводить слова BBC Постекоглу.
Напомним, после победы над "Форестом", "Тоттенхэм" занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ, с 33 очками.
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Источник:BBC
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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