Ангелос Постекоглу о Ришарлисоне: Я доволен тем, как он работает на тренировках

Вчера состоялся матч "Ноттингем Форест" - "Тоттенхэм" 0:2. Один из голов забил бразильский нападающий Ришарлисон. Главный тренер "Тоттенхэма" Ангелос Постекоглу прокомментировал действия бразильца на поле:

"Ришарлисон - монстр вратарской игры. Я очень доволен тем, как он работает на тренировках, и был уверен, что он выйдет и сделает свою работу", — приводить слова BBC Постекоглу.

Напомним, после победы над "Форестом", "Тоттенхэм" занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ, с 33 очками.